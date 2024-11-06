بايدن يهنئ ترامب ويدعوه إلى لقاء بالبيت الأبيض

واشنطن: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن اتصل اليوم الأربعاء هاتفيا بدونالد ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية ولدعوته للقاء في البيت الأبيض وإن من المقرر أن يلقي كلمة موجهة للشعب الأمريكي غدا الخميس.

وأضاف البيت الأبيض في بيان بعد فوز ترامب على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس أن بايدن تعهد أيضا “بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على توحيد البلاد”.

وذكر أن بايدن تحدث أيضا مع هاريس.

وقالت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إنه يتطلع إلى لقاء الرئيس بايدن في البيت الأبيض، في إطار انتقال السلطة من الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها إلى الإدارة الجمهورية الجديدة.

وأوضح ستيفن تشيونغ المتحدث باسم الحملة في بيان أن الاجتماع سينعقد قريبا.

