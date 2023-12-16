بايدن يواصل دعم الحرب الإسرائيلية على غزة وسط تصريحات فارغة بشأن «القصف العشوائي» و«حملة أقل كثافة»

واشنطن ـ «القدس العربي»: زعم العديد من المحللين الأمريكيين بأن صبر الرئيس جو بايدن قد بدأ ينفد، وقالوا إنه لن يتحمل قصفاً إسرائيليا لأجل غير مسمى لغزة يترك القطاع في حالة خراب، على الرغم من أن المنطقة تعرضت لتدمير كامل بمساعدة إدارته.

وحذر بايدن خلال حفل لجمع التبرعات يوم الثلاثاء الماضي من أن الدول التي دعمت إسرائيل في حربها مع حماس أصبحت غاضبة من إسرائيل بسبب “قصفها العشوائي”.

وعلى الرغم من هذه الكلمات، إلا أن تصرفات بايدن تعزز قدرة إسرائيل على شن الحرب والوصول إلى هدفها العلني المتمثل في تدمير حماس، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

ولم يتخذ بايدن أي تدابير يمكن أن تغير تكتيكات الجيش الإسرائيلي بطرق تنقذ المزيد من أرواح المدنيين.

ولم يفرض شروطا على المساعدات العسكرية التي ترسلها الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حثه أعضاء حزبه على القيام بذلك. كما أنه لا يطالب بوقف إطلاق النار أو تحديد موعد لانتهاء الحرب التي أدت إلى نزوح كامل سكان غزة تقريباً، وفقاُ لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقال محللون إن عمليات التصويت المتعاقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة توضح كيف أصبحت إسرائيل والولايات المتحدة في عزلة على نحو متزايد في معارضتهما لوقف إطلاق النار .

وصوتت 153 دولة يوم الثلاثاء لصالح وقف إطلاق النار، فيما غيرت 30 دولة موقفها لصالحه منذ مناقشة إجراء مماثل في تشرين الأول/أكتوبر. ومن بين الدول التي غيرت موقفها ثلاثة حلفاء مقربين للولايات المتحدة: أستراليا وكندا واليابان.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل من بين 10 دول فقط عارضت القرار؛ وامتنع 23 آخرون عن التصويت.

وأكد محللون أمريكيون أن هناك توقعات “بأن ما تم تقديمه لهم (إسرائيل) سيتم استخدامه بشكل مناسب وفقًا لقانون الصراع المسلح، لكن واشنطن لا تضع في هذا الوقت أي قيود إضافية على المساعدة التي تقدمها”.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن في مقابلة: “قد يصبح موقف عدم التدخل هذا غير مقبول بالنسبة لبايدن وسط اتهامات بأن إسرائيل تسبب معاناة لا داعي لها للفلسطينيين الذين لا يستطيعون الهروب من القصف”.

تفعيل سلطة الطوارئ

على الرغم من اللهجة الحادة الصادرة عن بايدن، فقد قامت الإدارة الأسبوع الماضي، بتفعيل سلطة الطوارئ لتجاوز الكونغرس والإسراع في بيع ذخيرة الدبابات لإسرائيل.

وخلص وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى أن “هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري” للذخائر التي تبلغ قيمتها 106.5 مليون دولار، من دون مراجعة الكونغرس.

ويخوض الكونغرس حاليًا معركة بشأن سياسة الحدود الأمريكية والمساعدات لأوكرانيا، ما أدى إلى توقف الموافقة على المساعدة لإسرائيل.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على إحجام بايدن عن حرمان إسرائيل من المساعدة العسكرية-أو حتى محاولة تعزيز النفوذ الأمريكي من خلال التهديد بالقيام بذلك. وأظهر بايدن دعمه الثابت لأهداف الحرب الإسرائيلية في خطابه يوم الثلاثاء في حدث جمع التبرعات، على الرغم من أنه كان من السهل التغاضي عن هذه النقطة عندما أوضح خلافاته مع حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية بشأن خطة السلام في المنطقة.

ووصف بايدن المعروف باسم “جو الإبادة الجماعية” و”المنافق” حماس بـ”الحيوانات” وتعهد بأنه “لن يتراجع عن تزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها وإنهاء المهمة ضد حماس”.

وبالنظر إلى خطاب بايدن برمته، قال آرون ديفيد ميلر، وهو مسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية ركز على سياسة الشرق الأوسط: “سيرفع بايدن سماعة الهاتف في وقت ما بحلول نهاية العام ويقول لنتنياهو كفى”.

وأضاف أن بايدن فريد بين الرؤساء المعاصرين في تماهيه مع إسرائيل والحركة الصهيونية، وفقاً لشبكة “إن بي سي نيوز”.

وقال ميلر، وهو زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: “من الواضح أن بايدن امتنع عن تحقيق التماثل الأخلاقي بين الوفيات الإسرائيلية والفلسطينية. من الواضح أنه أكثر تعاطفا مع الجانب الإسرائيلي بالنظر إلى هويته. الرجل يشعر حقا بأنه جزء من الرواية الإسرائيلية”.

وتحرك خطاب بايدن منذ هجمات حماس على مستوطنات غلاف غزة في شكل قوس حيث بدأ بالتأكيد على دعمه الثابت لإسرائيل، ولكن مع مرور الوقت ركز أكثر على ارتفاع عدد القتلى في غزة.

وقد دفعه ديمقراطيون بارزون في هذا الاتجاه، محذرين من أن التكتيكات العسكرية الإسرائيلية ستكلفه الأصوات في السباق الرئاسي عام 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن بايدن يتخلف عن المرشح الجمهوري الأوفر حظا دونالد ترامب في ميشيغان، وهي ولاية ذات عدد كبير من السكان العرب الأمريكيين.

ويتزايد الضغط على بايدن يوما بعد يوم. ويوم الثلاثاء، أرسل السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت إلى بايدن خطابًا يطلب منه سحب دعمه لحزمة مساعدات بقيمة 10.1 مليار دولار لإسرائيل يدرسها الكونغرس لأنه لا ينبغي استخدام الأسلحة لدفع “حملة عسكرية إسرائيلية ستظل خالدة في الأذهان بين الجميع. أحلك الفصول في التاريخ الحديث.”

المعارضة داخل البيت الأبيض

وتتزايد المعارضة حتى داخل البيت الأبيض، حيث نظمت مجموعة من السياسيين والمهنيين العاملين في إدارة بايدن وقفة احتجاجية أمام البيت الأبيض مساء الأربعاء للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم خففوا سلوك إسرائيل في الحرب من خلال تعاملات لا يراها الجمهور دائمًا. ووصفوا نهجهم تجاه إسرائيل بأنه نهج دعم قوي مصحوب بتحذيرات خاصة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وزعم مسؤولون أمريكيون أن “احتضان” إسرائيل بشكل وثيق أثبت فعاليته، حيث أقنع قادتها بتقليص بعض العمليات العسكرية، وضمان توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية، وتأمين إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقالوا: “يعتقد الرئيس أن النهج الذي نتبعه فيما يتعلق بالمساعدة الأمنية لإسرائيل ناجح”. وقال مسؤول كبير في الإدارة: “إنها تحقق نتائج”.

وقالت تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، إن انتقادات إدارة بايدن للحكومة الإسرائيلية لم تترجم بعد إلى عمل ملموس يحدث فرقًا على الأرض.

وقال بارسي إن الإدارة هي “المالك المشارك والمصمم المشارك” للهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي قال إنه يقوض مصداقية واشنطن في الخارج ويخلق مشكلة سياسية لبايدن في الداخل.

وأضاف: “هناك اعتقاد بين القادة في المنطقة بأن نتنياهو لم يكن ليشارك في مثل هذه التفجيرات العشوائية، مع هذا التجاهل لقتل المدنيين، لولا الشيك على بياض، والدعم غير المشروط الذي قدمه بايدن”.

وأشار بارسي: “وهذا جزء من السبب الذي يجعل من الصعب للغاية على بايدن أن ينأى بنفسه عن العواقب والآثار المترتبة على الطريقة التي أدار بها نتنياهو وإسرائيل هذه الحرب”.

وقالت إدارة بايدن، الإثنين الماضي، إن جميع الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية يتعين عليها الالتزام بقوانين الحرب وأن إسرائيل ليست استثناء.

لكن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة تقول إن القصف الإسرائيلي العنيف على غزة ربما يكون قد انتهك اتفاقيات جنيف لأنه فشل في اتخاذ الاحتياطات الكافية لتجنب إيذاء المدنيين.

وقال سكوت بول، المدير المساعد لشؤون السلام والأمن في منظمة أوكسفام أمريكا، إن “القصف العشوائي جريمة حرب” مرددا العبارة التي استخدمها بايدن يوم الثلاثاء في وصف الهجوم الإسرائيلي “يحظر القانون الأمريكي المساعدة العسكرية ومبيعات الأسلحة التي تسهل هذا النوع من الانتهاكات الشنيعة.”

وتقوم جميع أطراف الصراع بتحليل كلمات بايدن عن كثب لمعرفة ما إذا كان على وشك المطالبة بإنهاء الحرب وإحياء عملية السلام. وشعر بعض الديمقراطيين بالارتياح بسبب تصريحات بايدن خلال حفل جمع التبرعات التي انتقد فيها الزعماء الإسرائيليين الذين يعارضون خطة السلام التي تمنح الفلسطينيين دولة ذات سيادة.

وقالت النائبة ديبي دينغل (ديمقراطية من ولاية ميشيغان) في مقابلة: “ما فعله بايدن هو إرسال رسالة إلى نتنياهو مفادها أن هذه لا يمكن أن تكون حربًا إلى أجل غير مسمى تسمح له بالبقاء في السلطة، نحن بحاجة إلى حل الدولتين القوي. كل حياة مهمة، بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه، سواء كان ذلك في إسرائيل أو غزة”.

لم يتخذ بايدن أي تدابير يمكن أن تغير تكتيكات الجيش الإسرائيلي بطرق تنقذ أرواح المدنيين