بايدن يوافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان

واشنطن: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على تقديم 567 مليون دولار كدعم دفاعي لتايوان، في أحدث خطوة من جانب الولايات المتحدة لتعزيز القوة العسكرية للجزيرة في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.

والولايات المتحدة هي الداعم الدولي الأهم لتايوان ومورد الأسلحة لها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية. وطالبت الصين مرارا وتكرارا واشنطن بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايبه التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن منح وزير الخارجية سلطة “توجيه سحب ما يصل إلى 567 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري لتقديم المساعدة إلى تايوان”.

ولم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وفي أبريل نيسان، وقع بايدن على مشروع قانون ينص على تقديم مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا، وكذلك لإسرائيل وتايوان.

وتشكو تايوان من تأخر تسليم الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك مقاتلات إف-14 المتطورة.

عززت الصين ضغوطها العسكرية والسياسية على مدى السنوات الخمس الماضية لتأكيد سيادتها على تايوان، وهو ما ترفضه تايبه بشدة.

(رويترز)