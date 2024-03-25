سياسة | دولي

بايدن يوقع على مشروع قانون يحظر تمويل الأونروا ويتضمن مساعدات لإسرائيل بقيمة 3.3 مليار

25 - مارس - 2024

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واشنطن- “القدس العربي”: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون إنفاق بقيمة 1.2 تريليون دولار لتجنب إغلاق محتمل للحكومة بعد أن وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون المؤلف من أكثر من 1000 صفحة في وقت مبكر من صباح السبت، حيث صوت 74 عضوًا لصالحه وصوت ضده 24 عضوًا، معظمهم من الجمهوريين.

ويحظر مشروع القانون أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويلغي مشروع القانون، أيضًا، تمويل لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ضد إسرائيل ويمول بالكامل المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 3.3 مليار دولار لإسرائيل، والتي تتضمن تمويل نظام القبة الحديدية وأنظمة دفاعية أخرى.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض يوم السبت، قال بايدن إن “مشروع قانون التمويل من الحزبين الذي وقعته للتو يبقي الحكومة مفتوحة، ويستثمر في الشعب الأمريكي، ويعزز اقتصادنا وأمننا القومي”. وأضاف في الوقت نفسه أن “هذا الاتفاق يمثل حلا وسطا، مما يعني أن أيا من الطرفين لم يحصل على كل ما يريده”.

وأثار توقيع بايدن واتفاق الكونغرس الكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفه العديد من المعلقين بأنه يشبه عمل العصابات.

وكالات

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