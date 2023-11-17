بايدن يوقع مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة

واشنطن: وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع قانون مؤقتا لتمديد تمويل الحكومة حتى بداية 2024، لتجنب إغلاق حكومي في الوقت الحالي، ولكنه يثير جدلا من شأنه أن يؤدي لانقسام سياسي بشأن الإنفاق الاتحادي في عام الانتخابات الرئاسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

وأكد البيت الأبيض هذه الخطوة في بيان صباح اليوم، قبل أقل من يوم على انتهاء أمد التمويل الحالي. ووقّع بايدن التشريع أمس الخميس، بحسب البيان، وهو في كاليفورنيا للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”.

وهدد الإغلاق الحكومي بإحداث تبعات سياسية على نطاق واسع في واشنطن. وتسمح الحزمة المؤقتة لنواب الكونغرس بالتجمع مجددا خلال عطلة عيد الشكر، حيث ستتواصل النقاشات بشأن الإنفاق والاتفاقات السياسية.

لكن هذا الإجراء سيثير معارك أيديولوجية حامية في مطلع العام المقبل بشأن الإنفاق الاتحادي والتمويل الطارئ للحليفتين إسرائيل وأوكرانيا.

(د ب أ)