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بايرن مهتم بضم ستيفان أورتيغا من مانشستر سيتي

منذ 57 دقيقة

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ميونخ: أشار تقرير إعلامي إلى اهتمام نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بضم ستيفان أورتيغا حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنكليزي.

وذكر تقرير لشبكة “سكاي” أن بايرن تواصل مع حارس مانشستر سيتي البديل البالغ من العمر 30 عاما.

وكان بايرن ميونخ يناقش التعاقد مع حارس أرمينيا بيلفيلد السابق في كانون الثاني/ يناير الماضي، ولكنه قرر التعاقد مع يان سومر ليكون بديلا للحارس الأساسي مانويل نوير، المصاب.

وانتقل أورتيغا إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي، عندما فاز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الأبطال، وكأس الاتحاد الإنجليزي، تحت قيادة المدرب السابق لبايرن ميونخ جوسيب غوارديولا.

يذكر أن عقد أورتيغا مع مانشستر سيتي يمتد حتى 2025.

وكان حارس مرمى تشيلسي كيبا أريزابالاجا أحد الخيارات المتاحة أمام بايرن ليكون بديلا لنوير، ولكن الحارس انتقل إلى ريال مدريد الاثنين، فيما رحل سومر إلى إنتر ميلان.

(د ب أ)

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