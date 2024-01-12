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بايرن ميونخ: المباراة مع هوفنهايم ستكون إهداء للراحل بيكنباور

منذ ساعتين

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ميونخ- ألمانيا: أعلن نادي بايرن ميونخ أن مباراته القادمة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، مساء اليوم الجمعة، أمام ضيفه هوفنهايم، ستكون بمثابة إهداء لأيقونة النادي فرانز بيكنباور، الذي توفي يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 78 عاما.
وذكر بايرن إن لاعبيه سيقومون بعمليات الإحماء بقمصان تحمل الرقم 5، الذي كان يرتديه بيكنباور حينما كان لاعبا، كما سيرتدون سترات تدريبية تعود إلى عصره قبل أن يخوضوا المباراة بقمصان خاصة مطبوعا عليها كلمة “شكرا فرانز”.
ومن المقرر أن يتم بيع جميع هذه الأشياء بمزاد علني عقب المباراة، وسيذهب جميع العائدات إلى مؤسسة بيكنباور للأشخاص ذوي الهمم والمحتاجين.
وسيتم تشغيل أغنية خاصة ببيكنباور تحمل اسم (الأصدقاء الطيبون) عند خروج الفريقين، وبعد كل هدف لبايرن. وسيتم عرض لافتة لبيكنباور على الدائرة الوسطى بالملعب قبل المباراة، كما سيتم عرض مقاطع فيديو له على شاشات الاستاد.
وسيتم الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة وسيرتدي اللاعبون شارات سوداء، وهو ما ينطبق أيضًا على جميع مباريات تلك المرحلة في المسابقة.
وتوج بيكنباور، أسطورة بايرن ومنتخب ألمانيا، بالعديد من الألقاب، وتولى رئاسة النادي البافاري، وحصل على كأس العالم كلاعب ومدرب، ولعب دورا في تنظيم ألمانيا مونديال 2006.
(د ب أ)

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