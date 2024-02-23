بايرن ميونخ على أعتاب التغيير بعد إعلان رحيل توماس توخيل

برلين: يواجه نادي بايرن ميونخ الألماني عملية تبديل وإحلال كبيرة، وذلك بعد موسم صعب أسفر عنه إعلان رحيل المدير الفني للفريق توماس توخيل في الصيف.

وسيكون على المدير الرياضي الجديد، ماكس إبريل، أن يقود عملية البحث عن مدير فني جديد بالإضافة إلى لاعبين جدد.

ويرغب لوثار ماتيوس، نجم بايرن ميونخ السابق، في أن يتم تمثيل اللاعبين السابقين في قيادة النادي بشكل كبير مثلما كانت الأمور في الماضي.

وقالت مجلة “كيكر”: “رحيل توخيل ليس النهاية، بل بداية تغيير طال انتظاره”.

ويواجه بايرن ميونخ خطر عدم الحصول على أي بطولة في الموسم للمرة الأولى منذ عام 2012، مع خروج الفريق من بطولة كأس ألمانيا والابتعاد خلف باير ليفركوزن متصدر الترتيب، كما يحتاج لتجاوز نتيجة صفر /1 التي خسر بها أمام لاتسيو الإيطالي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات توخيل، والذي لديه عقد حتى عام 2025، في أعقاب ثلاث هزائم متتالية للفريق.

(د ب أ)