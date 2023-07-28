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بايرن ميونخ يتخذ خطوة متقدمة لحسم صفقة هاري كين

منذ ساعة واحدة

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لندن: ذكرت تقارير صحافية اليوم الجمعة أن مسؤولين من نادي بايرن ميونخ، سافروا إلى لندن في محاولة لإقناع دانييل ليفي، رئيس مجلس إدارة توتنهام الإنكليزي، بالاستغناء عن هداف الفريق وقائد منتخب إنكلترا هاري كين.

وبحسب صحيفة “ذي تيليغراف”، تقدم بايرن ميونخ بعرض قيمته 86 مليون جنيه إسترليني لضم كين، ويحاول النادي البافاري الآن التوصل لاتفاق مع رئيس النادي الإنكليزي.

ووفقا للتقرير ذاته، فإن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي أيضا، اقترب من حسم صفقة كين، لكن يبدو أن بايرن ميونخ هو الوجهة المفضلة لقائد منتخب إنكلترا.

على الجانب الآخر، أشارت صحيفة “ذي تايمز” إلى أن بايرن ميونخ مهتم بضم الإسباني ديفيد دي خيا الحارس السابق لمانشستر يونايتد وديفيد رايا لاعب برنتفورد.

(د ب أ)

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