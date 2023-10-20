بايرن ميونخ يتخذ قرارا حاسما بشأن المغربي مزراوي بعد منشوره الداعم لفلسطين

ميونخ: قرر نادي بايرن ميونخ الإبقاء على مدافعه المغربي نصير مزراوي ضمن صفوف الفريق، عقب منشوره المؤيد لفلسطين قبل نحو أسبوعين.

ولكن مزراوي لن يشارك مع النادي البافاري في الوقت الراهن نظرا لمعاناته من الإصابة.

وأوضح بايرن ميونخ في بيان اليوم الجمعة: “نصير مزراوي أكد لنا بصدق أنه شخص محب للسلام، يرفض الإرهاب والحرب ولم يتعمد مطلقا أن يتسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته”.

وبحسب بيان النادي، قال مزراوي: “أدين كل الإرهاب والمنظمات الإرهابية”.

وأكد بايرن ميونخ يوم الاثنين الماضي أنه سيتحدث مع مزراوي بشأن التعبير عن دعم فلسطين عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال النادي وقتها: “بايرن تواصل على الفور مع نصير مزراوي عقب منشوره على شبكة إنستغرام يوم الأحد، اللاعب يتواجد حاليا في أفريقيا مع المنتخب المغربي، وبعد عودته، من المخطط عقد جلسة شخصية مفصلة مع إدارة النادي في ميونخ”.

وأضاف: “الجميع، بما في ذلك كافة الموظفون واللاعبون، يعرفون القيم التي يساندها بايرن، لقد أعربنا عن ذلك بشكل علني مباشرة عقب الهجوم الإرهابي على إسرائيل، نكترث بأصدقائنا في إسرائيل ونقف إلى جانبهم، وفي نفس الوقت نأمل أن يعم التعايش السلمي على الجميع في الشرق الأوسط”، وفق بيان النادي.

‏(د ب أ)