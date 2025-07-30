بايرن ميونخ يتعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس دياز

لندن: أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الأربعاء، التعاقد مع المهاجم الدولي الكولومبي لويس دياز لمدة 4 سنوات، بعد 3 مواسم ونصف أمضاها مع ليفربول الإنكليزي.

وقال النادي الألماني في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إنه “تعاقد مع الدولي الكولومبي لويس دياز من ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز”.

وأضاف: “حصل المهاجم على عقد في ميونخ حتى 30 يونيو/ حزيران 2029، وسيرتدي الرقم 14 مع أبطال ألمانيا”.

انضم دياز إلى ليفربول قادما من بورتو البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها الأولية 42 مليون يورو في يناير/ كانون الثاني 2022، وشارك في 148 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 41 هدفا وقدم 23 تمريرة حاسمة.

دوليا، ظهر دياز للمرة الأولى بقميص المنتخب الكولومبي عام 2018، ووصل إجمالي مشاركاته حتى الآن إلى 64 مباراة، وسجل 19 هدفا، وكان هداف بطولة كوبا أمريكا 2020 /21.

وتفوق العملاق البافاري على برشلونة في الحصول على توقيع دياز، الذي سيغادر “أنفيلد” رغم تبقي عامين في عقده مع ليفربول، ورفض أكثر من محاولة لتمديد عقده مع بطل الدوري الإنكليزي.

وتم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما من تشكيلة ليفربول في المباراة الودية التي خسرها الفريق 4-2 أمام ميلان الإيطالي السبت في هونغ كونغ بسبب التكهنات المحيطة بمستقبله.

وبعد رفض العرض الافتتاحي الذي قدمه بايرن ميونخ بقيمة 67 مليون يورو في وقت سابق من يوليو/ تموز الجاري، وافق ليفربول على عرض آخر بقيمة 75 مليون يورو خلال عطلة نهاية الأسبوع ومنح دياز الإذن لإجراء الفحص الطبي مع النادي.

ولن يمثل رحيل دياز أي مشكلة لخط هجوم ليفربول بعد أن تعاقد الفريق مع الألماني فلوريان فيرتز والفرنسي هوغو إيكيتيكي هذا الصيف، كما أنه مهتم بالتعاقد مع ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد.

(الأناضول)