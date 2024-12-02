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بايرن ميونخ يتلقى ضربة قبل مواجهة ليفركوزن في كأس ألمانيا

2 - ديسمبر - 2024

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ميونخ: قال بايرن ميونيخ، إن الشكوك تحوم حول مشاركة مهاجمه هاري كين أمام باير ليفركوزن حامل اللقب في كأس ألمانيا غدا الثلاثاء بسبب إصابة في الفخذ.

وخرج اللاعب (31 عاما)، هداف دوري الدرجة الأولى الألماني هذا الموسم، في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع بوروسيا دورتموند بالدوري يوم السبت.

وقال بايرن في بيان: “تعرض كين لتمزق عضلي بسيط في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن. مما يعني أن بايرن سيضطر للعب من دون كين في الفترة الحالية”.

وقال فينسن كومباني مدرب بايرن، إنه من غير المرجح أن يكون كين جاهزا لمواجهة ليفركوزن.

وأشار كومباني بعد مباراة دورتموند: “بالتأكيد سيكون الوقت ضيقا قبل مباراة الثلاثاء. لا أعرف الكثير من اللاعبين الذين يمكنهم التعافي سريعا”.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن قائد منتخب إنكلترا سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

ويستضيف بايرن متصدر الدوري الألماني فريق هايدنهايم يوم السبت المقبل.

(رويترز)

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