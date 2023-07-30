بايرن ميونخ يتوجه إلى سنغافورة بدون المهاجم السنغالي ساديو ماني

طوكيو: توجه فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إلى سنغافورة، في ثاني محطة له بجولته الآسيوية استعدادا للموسم الجديد، بدون المهاجم السنغالي ساديو ماني، الذي بات قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق.

ولم يسافر ساديو ماني (31 عاما) برفقة الفريق من العاصمة اليابانية طوكيو إلى سنغافورة صباح اليوم الأحد، حسب ما أكده بايرن ميونخ لوكالة الأنباء الألمانية.

وكشف بايرن ميونخ أن ساديو ماني لم يتواجد على متن الطائرة المستأجرة التي تقل الفريق، لأنه “في المرحلة الأخيرة من المفاوضات” مع ناد آخر.

ويبدو ساديو ماني بصدد الانتقال إلى فريق النصر السعودي.

ولم يكن ساديو ماني ضمن قائمة بايرن ميونخ في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على كاواساكي فرونتال الياباني 1 / صفر السبت، وقد تابع المباراة في الاستاد الوطني كمتفرج.

وقال توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ بعد المباراة: “أنتم تعرفون ما يحدث عادة بعد هذا”، وذلك في إشارة إلى الرحيل المرتقب للاعب عن الفريق.

وكان مسؤولو بايرن ميونخ قد أوضحوا لساديو ماني أنه لم يعد ضمن خطط الفريق.

ولا يتبقى على انتقال ماني سوى التفاصيل النهائية بالإضافة إلى خضوعه للفحص الطبي.

وكان ساديو ماني قد انضم إلى بايرن ميونخ قبل عام واحد كنجم من الطراز الأول قادما من ليفربول الإنكليزي مقابل 32 مليون يورو (35 مليون دولار).

لكن ساديو ماني لم يقدم المستويات المنتظرة منه سوى في بداية الموسم، وبعدها عاش فترة تراجع، وسيرحل عن الفريق البافاري الآن قبل عامين من نهاية عقده.

ويتوقع أن يحصل ماني على راتب كبير في السعودية، بينما قد يحصل بايرن ميونخ على مقابل يزيد على 30 مليون يورو نظير الاستغناء عن خدماته.

وقال جوشوا كيميش لاعب بايرن ميونخ بشأن الرحيل المبكر لساديو ماني: “أعتقد أن ساديو قدم مستويات جيدة للغاية في النصف الأول من الموسم، فقد سجل أرقاما جيدة وفقا للإحصاءات. وكون الأمور لم تمض معنا على ما يرام في النصف الثاني من الموسم، ليس خطأ منه. الصورة الكبيرة لم تعد صحيحة بالنسبة لنا”.

وأضاف: “عندما تأتي كنجم من الطراز الأول، يكون عليك الاستماع إلى الكثير من الانتقادات، بعضها يكون مبررا والبعض الآخر غير مبرر”.

(د ب أ)