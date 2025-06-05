بايرن ميونخ يحصل على تعويض من الفيفا بسبب إصابة ديفيز

ميونخ: من المقرر أن يحصل بايرن ميونخ الألماني على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها ظهيره الكندي ألفونسو ديفيز أثناء مشاركته مع منتخب بلاده، كما طالب النادي البافاري الاتحادات الوطنية بحماية لاعبيه بشكل أفضل.

وأصيب ديفيز بتمزق في الرباط الصليبي وكذلك إصابة أخرى بالركبة في مارس/ آذار الماضي أثناء مشاركته مع منتخب كندا، ليغيب عن الملاعب عدة أشهر.

وأكد بايرن أن فيفا سيقوم بتعويضه من خلال برنامج حماية الأندية، لكن المبلغ لم يتحدد بعد.

وأعرب بايرن ووكيل أعمال ديفيز، عن استيائهما من طريقة معاملة المنتخب الكندي لديفيز، بعدما أصر على إشراك اللاعب في لقاء دولي ضد الولايات المتحدة في 23 مارس/ آذار الماضي، رغم إعلانه عدم استعداده للعب بسبب بعدم اكتمال لياقته البدنية.

ووقعت الإصابة في وقت مبكر من المباراة، ولم يتم تشخيصها بالكامل إلا بعد عودته إلى ميونخ.

وكانت إدارة بايرن تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد الاتحاد الكندي لكرة القدم، الذي دفع ببراءته.

وكشف بطل الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، اليوم الأربعاء، أنه ناقش الأمر مع اتحاد الكرة الكندي، موضحا أن رئيسه التنفيذي، يان كريستيان دريسن، “أوضح أن سلوك الاتحاد الكندي وتصرفاته لم تلب تماما واجب حماية ديفيز”.

وذكر بيان بايرن: “كما هو الحال مع جميع الاتحادات الوطنية الأخرى، فإن الاتحاد الكندي لكرة القدم ملزم بإعطاء الأولوية لصحة لاعبيه”.

وشدد البيان أن دريسن “سيكثف اتصالاته مع الاتحادات الوطنية للاعبي بايرن ميونخ من أجل التأكيد بشكل أقوى على الحاجة للوفاء بالتزامات الحماية في حالة الإصابة”.

(د ب أ)