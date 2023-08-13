بايرن ميونخ يدين التعليقات العنصرية بحق تيل عقب خسارة كأس السوبر

برلين: أدان نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم التعليقات العنصرية بحق مهاجم الفريق ماتيس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة الفريق صفر / 3 أمام لايبزغ في كأس السوبر الألماني.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) اليوم الأحد :” ندين بشدة التعليقات غير الإنسانية بحق ماتيس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي . أي شخص يكتب مثل هذه الأشياء العنصرية المثيرة للاشمئزاز ليس من مشجعي بايرن”.

وكانت التعليقات في منشور على إنستغرام، ولكن تم مسحه. كما تم إلغاء تنشيط خانة التعليقات.

وعقب الواقعة، نشر تيل منشورا جديدا اليوم الأحد، قال فيه :”تواجدي هنا لكي أنمو، كل يوم يعلمني شيئا جديدا مثل اليوم”.

وأضاف :” شكرا لعائلتي الحقيقية البافارية، ولكل من دعمني في السراء والضراء “.

(د ب أ)