بايرن ميونخ يستهدف التخلص من ساديو ماني

ميونخ: ذكرت تقارير صحافية الخميس أن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم أخبر جناحه السنغالي المخضرم ساديو ماني بأنه لا يتواجد ضمن خطط النادي في الموسم المقبل.

وبحسب مجلة “كيكر شبورتس” فإن النادي البافاري يرغب في توفير الراتب الذي يحصل عليه ماني وتوجيهه إلى مصدر إنفاق آخر.

وأثيرت تكهنات بشأن تلقي قائد المنتخب السنغالي عدة عروض من أندية منافسة في الدوري السعودي.

وانضم ماني إلى بايرن ميونخ الصيف الماضي، لكنه عانى من صعوبات جمة في موسمه الأول، بما في ذلك الإصابة التي لحقت به وأبعدته لفترة طويلة، وتسببت في غيابه عن مونديال قطر.

كما دخل ماني في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.

وقال ماني مؤخرا إنه يعتزم العودة إلى بايرن الذي يرتبط معه بعقد حتى 2025، لكن تردد أن المدرب توماس توخيل لا يضع اللاعب في حساباته.

(د ب أ)