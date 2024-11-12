بايرن ميونخ يسعى للحفاظ على الجوهرة جمال موسيالا

برلين: يأمل نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في بقاء لاعبه ونجمه الشاب جمال موسيالا في صفوفه لفترة طويلة، في الوقت الذي أصبح فيه أحد أهم نجوم الفريق.

ويمتد عقد موسيالا مع بايرن ميونخ حتى نهاية موسم 2026/2025، ولايزال هناك متسع من الوقت لكافة الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق للتمديد.

لكن أداء اللاعب في الموسم الحالي يجعل الأمر ملحا، حيث قدم موسيالا أفضل أداء له حتى الآن، ليضع النادي البافاري في موقف يدفعه إلى اتخاذ قرار قبل أن يتم إغراء اللاعب من قبل المنافسين.

وخسر بايرن ميونخ كل من توني كروس وديفيد ألابا لريال مدريد الإسباني بعدما فشل في تجديد عقدهما، فيما غادر روبرت ليفاندوفسكي الفريق إلى برشلونة عام 2022 بعد أن رفض التوقيع على عقد جديد مع تبقي عام في عقده.

موسيالا يعد أصغر سنا (21 عاما) مما جعل بايرن ميونخ يضعه كواجهة لمستقبل النادي، لكن الأمر لن يكون بأي ثمن، حيث تنصب أولوية النادي دائما على الإدارة المالية الجيدة وتحقيق إيرادات قياسية.

وقال ماكس إيبرل، المدير الرياضي للنادي عقب فوز الفريق على ماينز 4/صفر في كأس ألمانيا، والتي سجل فيها موسيالا ثلاثة أهداف (هاتريك): “جمال لاعب غير عادي لكن الوقت الحالي ليس وقت الحديث عن التجديد”.

وسجل موسيالا هدفا رائعا من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريقه الفوز على سانت باولي 1 / صفر السبت، ليصل فريقه إلى الفوز الخامس في سلسلة انتصارات عبر كل البطولات.

وقال موسيالا عن هدفه في المباراة: “كان ذلك هدفي الأول من خارج منطقة الجزاء هذا العام، لقد تدربنا على ذلك، التسديد من مسافات بعيدة، لهذا السبب أنا سعيد للغاية”.

وبسؤاله عن إذا ما كان موسيالا قدم جميع المعطيات لتجديد عقده، قال كريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي البافاري، إن اللاعب بالفعل نجح في ذلك.

ويفضل فرويند أن يكون التركيز كله على الوقت الحالي بالنسبة للاعب أكثر من مستقبله.

وأضاف: “تحدثنا في الاسبوعين الماضيين، أنه يسجل الأهداف برأسه ومن مسافات بعيدة، لا ترى ذلك كل يوم، أنه هدف رائع آخر وهو يسجل أهداف مهمة كذلك، أنه في حالة فنية رائعة”.

وسيخوض موسيالا مباريات دوري الأمم الأوروبية في مواجهة البوسنة والهرسك والمجر، قبل عودة الدوري الألماني، حيث سيلعب بايرن ميونخ مع أوجسبورغ يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

(د ب أ)