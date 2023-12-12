بايرن ميونخ يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا

مانشستر: فاز بايرن ميونخ على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 1 / صفر مساء الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد ليطيح بالفريق الإنكليزي خارج دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد كينجسلي كومان في الدقيقة 71.

ورفع العملاق البافاري رصيده إلى 16 نقطة ليلحق بعيدا بصدارة المجموعة الأولى بسجل خال من الهزائم بعد خمسة انتصارات وتعادل وحيد.

في المقابل مُني مانشستر يونايتد بخسارته الرابعة في المجموعة ليتجمد رصيده عند أربع نقاط ليتذيل المجموعة وينتهي موسمه الأوروبي لفشله أيضا في التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة فاز كوبنهاجن الدنماركي على ضيفه جلطة سراي التركي 1 / صفر.

رفع كوبنهاغن رصيده إلى 8 نقاط في وصافة المجموعة ليتأهل رفقة بايرن ميونخ لدور الـ16 بينما تجمد رصيد الفريق التركي عند 5 نقاط في المركز الثالث الذي سيضمن له المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.

وفي ملعب أولد ترافورد كان الفريق الألماني الأكثر خطورة في الشوط الأول ووصل لمرمى مانشستر يونايتد بأكثر من محاولة أخطرها تسديدتين من هاري كين وجوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 31 أضاع ليروي ساني فرصة مؤكدة بغرابة شديدة أمام مرمى الكاميروني أندري أونانا حارس مانشستر، وأزعج الثنائي جمال موسيالا وكينجسلي كومان دفاع الفريق الإنكليزي بالانطلاقات على جانبي الملعب.

أما أقرب المحاولات لمانشستر يونايتد كانت تسديدة الظهير الأيسر لوك شاو أبعدها مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ إلى ركلة ركنية.

وتلقى إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد أكثر من ضربة فنية خلال المباراة حيث أصيب قلب الدفاع هاري ماجواير بآلام عضلية ليشارك مكانه جوني إيفانز في الدقيقة .40

وبين الشوطين اضطر مدرب مانشستر يونايتد أيضا لاستبدال لوك شاو ليشارك مكانه آرون وان بيساكا.

وضغط مانشستر يونايتد بقوة في الشوط الثاني سعيا لهز الشباك لكن محاولاته لم تكن كافية لهز الشباك حيث سدد نجم الوسط برونو فرنانديز قائد الفريق كرة بجوار القائم في الدقيقة .54

ولكن الثلاثي الهجومي لمانشستر يونايتد أليخاندرو جاراناتشو وأنتوني وراسموس هويلوند كان ضعيفا للغاية وفشلوا في مجاراة رباعي الدفاع في بايرن ميونخ نصير مزراوي ودايوت أوباميكانو وكيم مين جاي وألفونسو ديفيز.

وفي المقابل كان لاعبو بايرن ميونخ أكثر تركيزا وشراسة على المرمى حيث سجل كينجسلي كومان الهدف الأول بعد تمريرة بينية متقنة من زميله النجم الإنجليزي هاري كين.

وبعدها بثوان قليلة كاد ديوجو دالوت أن يسجل التعادل لمانشستر يونايتد لكن مانويل نوير حارس بايرن ميونخ خرج سريعا ليلحق بالكرة وينقذ مرماه من انفراد تام.

وفي آخر ربع ساعة من الوقت الأصلي دفع إيريك تن هاج بأكثر من بديل سعيا لتحسين الأداء حيث شارك حنبعل المجبري وفاكوندو بيليستري وكوبي ماينو مكان جارناتشو وأنتوني ورافائيل فاران.

وكذلك أجرى الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ أكثر من تبديل لتنشيط الصفوف حيث شارك توماس مولر وماتياس تيل مكان موسيالا وكومان، وقبلهما حل كونراد لايمر مكان نصير مزراوي.

وزادت الاحتكاكات البدنية بين لاعبي الفريقين مما دفع حكم اللقاء لإشهار البطاقة الصفراء مرتين للمغربي سفيان أمرابط لاعب مانشستر يونايتد وليون جرويتسكا لاعب بايرن ميونخ.

واحتسب الحكم خمس دقائق للوقت بدل الضائع لم يستغلها لاعبو مانشستر يونايتد في إحراز هدف يضمن له حفظ ماء الوجه أمام جماهيره أو بطاقة لاستكمال مشواره الأوروبي في مسابقة أخرى “يوروبا ليغ”.

(د ب أ)