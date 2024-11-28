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بايرن ميونخ يعتذر عن سلوك جماهيره ضد ناصر الخليفي

28 - نوفمبر - 2024

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ميونخ: تقدم نادي بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني، باعتذار عن رفع جماهيره لافتة تنتقد ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وذكر بايرن في بيان مساء الأربعاء: “يود بايرن أن يعتذر عندما يشعر المنافس وممثلوه بالهجوم الشخصي داخل الملعب بهذه الطريقة وهذه اللهجة، وبالإهانة جراء ذلك”.

وأضاف البيان: “يود النادي أن يوضح أن اللافتات لم يتم السماح بها من جانب بايرن ميونخ، ولا تعكس موقفه، ولا تتوافق مع العلاقة الجيدة وطويلة الأمد بين الناديين”.

(د ب أ)

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