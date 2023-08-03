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بايرن ميونخ يعير موهبته الواعدة يوسف قبضاي إلى شالكه- (صور)

منذ 25 دقيقة

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ميونخ (ألمانيا): منح نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم موهبته الصاعدة يوسف قبضاي أول عقد احترافي في مسيرته الرياضية حتى عام 2025.

وقرر النادي البافاري إعارة قبضاي (19 عاما) لنادي شالكه، المنافس بدوري الدرجة الثانية الألماني، لمدة موسم واحد، من أجل اكتساب خبرة اللعب مع الفريق الأول.

وصرح يوخين زوير، رئيس أكاديمية بايرن في بيان، الخميس، بأن قبضاي “سيخطو خطواته الأولى في كرة القدم الاحترافية في شالكه” مشيرا إلى أنهم “سيتابعون عن كثب تطوره هناك”.

وتدرج قبضاي، اللاعب السابق في صفوف منتخب ألمانيا للناشئين تحت 19 عاما، بين فرق أكاديمية بايرن، حيث لعب لمدة 10 أعوام، وكان الموسم الماضي لاعبا في الفريق الرديف للنادي البافاري، الذي يلعب بدوري الدرجة الرابعة الألماني، حيث أحرز 13 هدفا في 38 مباراة.

(د ب أ)

 

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