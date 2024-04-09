بايرن ميونخ يفرض التعادل على أرسنال في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال

لندن: اكتفى أرسنال الإنكليزي بالتعادل مع ضيفه بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 2/2 على ملعب الإمارات، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

لم يستفد أرسنال من تقدمه بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 12 بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ.

وأدرك الضيف البافاري التعادل في الدقيقة 18 عندما مرر ليون جرويتسكا الكرة إلى سيرج جنابري، ليسدد الأخير من داخل منطقة الجزاء بين قدمي الحارس الإسباني دافيا رايا.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء بعد عرقلة ويليام ساليبا مدافع أرسنال للجناح الألماني ليروي ساني، وسدد هاري كين الركلة بنجاح على يسار دافيد رايا، ليحرز هدفا ثانيا لبايرن ميونخ في الدقيقة .32

ونجح أرسنال في إدراك التعادل بالشوط الثاني في الدقيقة 76 بعد تمريرة من جابرييل جيسوس قابلها لياندرو تروسارد بتسديدة مباشرة في الشباك.

ويلتقي الفريقان إيابا الأسبوع المقبل على ملعب أليانز أرينا معقل بايرن ميونخ.

كان أرسنال الأفضل والأكثر خطورة في أول ربع ساعة، حيث سدد جابرييل مارتينللي كرة بجوار القائم الأيسر في الدقيقة السابعة ،قبل أن يمرر بن وايت كرة إلى ساكا ليسدد من داخل منطقة الجزاء ليتقدم الفريق اللندني بهدف أول.

وكانت الدقيقة 16 نقطة تحول فاصلة حيث تصدى مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ لانفراد تام من بن وايت ليحرم أصحاب الأرض من هدف ثان.

وعاقب الفريق البافاري منافسه سريعا بتسجيل هدف التعادل بعد تمريرات سريعة من ليروي ساني وليون جرويتسكا لتصل الكرة إلى جنابري، الذي هز شباك فريقه القديم.

واتجه مسار اللقاء إلى بايرن ميونخ حيث تسبب ويليام ساليبا مدافع أرسنال في ركلة جزاء بعرقلة ليروي ساني، ليسجل هاري كين الهدف الثاني

وفي الدقيقة 35 أنقذ مدافعو أرسنال فريقهم من انفراد من جانب ليروي ساني الذي تباطأ في تسديد الكرة قبل أن يخرج الضيوف متفوقين في النتيجة بالشوط الأول.

غلب التحفظ الدفاعي على أداء بايرن ميونخ في الشوط الثاني، وسعى مدربه توماس توخيل لتأمين فوز يعزز من حظوظ فريقه في التأهل للدور قبل النهائي.

وحاول ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إيجاد حل للتكتل الدفاعي للفريق البافاري وأشرك أكثر من بديل مثل جابرييل جيسوس ولياندرو تروسارد وألكسندر زينشنكو وتوماس بارتي.

وترجم أرسنال ضغطه القوي بتسجيل هدف التعادل عبر البديلين جيسوس الذي مرر كرة إلى تروسارد ليسددها الأخير مباشرة على يمين مانويل نوير.

وكاد بايرن ميونخ أن يقلب الطاولة مجددا على أرسنال بهدف في توقيت قاتل إلا أن القائم الأيمن حرم كينجسلي كومان من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 90 بعد تمريرة من زميله جمال موسيالا.

وامتد اللقاء سبع دقائق وقت بدل ضائع لم يستغلها أرسنال بل نجح بايرن ميونخ في الخروج بتعادل يكسر سلسلة خسارتين متتاليتين في الدوري الألماني.

(د ب أ)