بايرن ميونخ يفشل في التوصل إلى اتفاق لضم كين خلال الاجتماع مع مسؤولي توتنهام

ميونخ (ألمانيا): ذكرت تقارير إخبارية أن بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لم يتوصل إلى اتفاق لضم هاري كين قائد المنتخب الإنكليزي من صفوف توتنهام الإنكليزي، وأن الأمر يتعلق بمقابل الانتقال.

وذكرت بوابة “ذا أتلتيك” الإخبارية أن الخلاف يتعلق بمبلغ 32 مليون دولار ولم يجر التوصل إلى اتفاق، لكن الاتصالات متواصلة بين الناديين.

وتردد أن يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ وماركو نيبه مدير الشؤون التقنية، سافرا إلى العاصمة البريطانية لندن الاثنين للاجتماع بمسؤولي توتنهام.

ويشكل هاري كين، الذي أتم 30 عاما من عمره قبل أيام، أولوية بالنسبة لبايرن ميونخ في سوق انتقالات اللاعبين.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونخ قدم عرضين بقيمة 70 مليون يورو (77 مليون دولار) و80 مليون يورو، لكنهما قوبلا بالرفض من جانب توتنهام، وأنه يجهز عرضا بقيمة 87 مليون يورو إضافة إلى متغيرات.

وتردد أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن خدمات هاري كين الذي ينتهي عقده مع توتنهام في 2024.

وأشارت تقارير إلى أن جو لويس مالك نادي توتنهام أوصى دانييل ليفي الرئيس التنفيذي للنادي ببيع هاري كين في حال عدم تجديد عقده، وذلك لتفادي رحيله عن الفريق بدون مقابل.

(د ب أ)