بايرن ميونخ يفقد جهود نوير بسبب الإصابة

ميونخ: يفقد فريق بايرن ميونخ، جهود مانويل نوير، حارس المرمى، في الوقت الحالي بسبب إصابة في ربلة الساق (السمانة) تعرض لها أثناء احتفاله بهدف لفريقه في المباراة التي فاز فيها على باير ليفركوزن 3 / صفر بدوري أبطال أوروبا.

وذكر بايرن اليوم الخميس أن نوير تعرض لـ”تمزق في الألياف العضلية بربلة الساق اليمنى” وأنه “سيغيب عن الملاعب لفترة غير محددة”.

ويغيب اللاعب عن مواجهة بوخوم بعد غد السبت بالدوري، ومباراة إياب دور الـ16 أمام ليفركوزن، ومواجهة يونيون برلين المقرر إقامتها يوم 15 من الشهر الجاري، ويتوقع أن يعود بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وخرج نوير (38 عاما) وهو يعرج بعد وقت قصير من تسجيل جمال موسيالا للهدف الثاني في الدقيقة 54 من مباراة الأمس.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني، يبدو أنه أصيب أثناء ركضه في الملعب للاحتفال مع زملائه.

وقال جوشوا كيميتش: “مانويل أراد أن يبدأ الركض- ثم شعر بالألم في ربلة ساقه. قال بالفعل إنه يكبر في السن”.

وشارك جوناس أوربيج، الذي تعاقد معه بايرن في الشتاء، حيث خاض أولى مبارياته مع الفريق ويمكن أيضا أن يلعب بشكل أساسي في المباريات المقبلة.

وقال كومباني مثنيا على أداء أوربيج: “هناك مباريات أسهل لتلعب فيها مباراتك الأولى”. ووصفه بأنه “هادئ جدا وواثق جدا”، وأضاف أنه لا يضع عليه أي ضغط.

وقال أوربيج: “بالطبع كنت متحمسا للغاية لأنني تمكنت من خوض مباراتي الأولى في دوري أبطال أوروبا. حاولت أن استوعب كل شيء، لكنني كنت في كامل تركيزي وحاولت التعامل مع تلك الـ30 دقيقة”.

(د ب أ)