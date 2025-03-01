بايرن ميونخ يفوز على شتوتغارت ويعزز صدارته للبوندسليغا

برلين: عزز بايرن ميونخ موقعه في صدارة الدوري الألماني “بوندسليغا“، بعدما حقق فوزا ثمينا أمام مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف لهدف، الجمعة، على ملعب “إم إتش بي أرينا”، في افتتاح الجولة 24 للمسابقة.

ونجح العملاق البافاري في قلب تأخره إلى انتصار جديد في الدوري، ليواصل زحفه بثبات نحو استعادة لقبه مجددا بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة في المركز الأول بفارق 11 نقطة عن باير ليفركوزن، الوصيف وحامل اللقب.

في المقابل، تجمد رصيد شتوتغارت عند 36 نقطة بتلقيه خسارته الرابعة في آخر 6 مباريات، ليواصل تراجعه في جدول الترتيب إلى المركز السابع مؤقتا.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل عبر أنجيلو شتيلر في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، وأدرك الضيوف التعادل عبر الفرنسي مايكل أوليسه في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني استغل بايرن ميونخ خطأين دفاعيين لفريق شتوتغارت ليسجل الهدفين الثاني والثالث عن طريق ليون غوريتسكا والفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقتين 64، و90.

(الأناضول)