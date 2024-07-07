بايرن ميونخ يقترب من ضم الثنائي بالينيا ومايكل أوليز

ميونخ: اقترب الجناح الفرنسي مايكل أوليز ولاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا من الانضمام لنادي بايرن ميونخ مقابل 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) وفقا لتقارير صحافية. وذكرت قناة سكاي التليفزيونية أن بالينيا خضع للاختبارات الطبية في ميونخ أمس السبت بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024 بينما خضع أوليز للفحص الطبي اليوم الأحد.

ولا يوجد تأكيد رسمي لصحة هذه التقارير.

ومن المنتظر أن ينضم بالينيا 28/ عاما/ من فولهام الإنكليزي مقابل 46 مليون يورو إضافة لحوافز مالية. وكان بايرن ميونخ على وشك التعاقد مع اللاعب البرتغالي في العام الماضي لكن الصفقة توقفت بسبب اعتراض فولهام على إتمامها في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات لأنهم لم يعثروا على بديل. ومن المقرر أن ينضم أوليز البالغ من العمر 22 عاما إلى بايرن قادما من كريستال بالاس الإنكليزي مقابل 60 مليون يورو وحوافز مالية بعقد مدته خمسة مواسم. وسيشعل أوليز المنافسة في مركز الجناح مع الثلاثي ليروي ساني وكينغسلي كومان وسيرج غنابري.

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد بالفعل مع المدافع الياباني هيروكي إيتو من شتوتغارت وصيف الدوري الألماني بينما عاد الثنائي المعار يوسيب ستانيشيتش من باير ليفركوزن الفائز بلقب الدوري الألماني، والمهاجم أريجون إبراهيموفيتش من فروزينوني الإيطالي.

ويتطلع بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه الجديد فنسنت كومباني لتجاوز كبوة أول موسم صفري بدون ألقاب منذ 2012 وسيبدأ الفريق تدريباته للموسم الجديد في 15 تموز/يوليو.

(د ب أ)