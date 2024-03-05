بايرن ميونخ ينتفض بثلاثية أمام لاتسيو تؤهله لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

برلين: خرج فريق بايرن ميونخ من نفق مظلم بفوزه على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة 3 / صفر، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

تقدم الفريق البافاري بهدفين في الشوط الأول سجلهما هاري كين وتوماس مولر في الدقيقتين 38 و.47

وعزز هاري كين تفوق فريقه بهدف ثالث في الدقيقة .66

وعوض بايرن ميونخ بذلك خسارته أمام لاتسيو بهدف في مباراة الذهاب، ليكون أول المتأهلين لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا.

كما أبقى العملاق الألماني حظوظه في الفوز باللقب الأوروبي الذي حققه من قبل 6 مرات آخرها في عام 2020 ،ساعيا لتفادي الخروج من الموسم صفر اليدين لأول مرة منذ عام .2012

وحقق بايرن ميونخ تحت قيادة مدربه توماس توخيل فوزه الأول في آخر 6 مباريات بجميع المسابقات، ليصحح مساره في ظل الإعلان عن رحيل المدرب الحالي بنهاية الموسم.

(د ب أ)