بايرن ميونخ يهدد باتخاذ إجراء قانوني بسبب إصابة ديفيز خلال مشاركته مع كندا

ميونخ: أعلن مسؤولو فريق بايرن ميونخ، اليوم الجمعة، أن النادي يدرس اتخاذ إجراء قانوني بعد عودة ظهيره الأيسر ألفونسو ديفيز من معسكر منتخب كندا مصابا بإصابة خطيرة في الركبة.

وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، لصحيفة (بيلد) الألمانية: “نطالب الاتحاد الكندي لكرة القدم بتقديم شرح واف لما حدث، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراء قانوني”.

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن، في مؤتمر صحافي قبل مباراة الفريق ضد سان باولي، غدا السبت، ببطولة الدوري الألماني: “نريد أن نعالج الأمر تماما”.

وأصيب ديفيز بتمزق في الرباط الصليبي للركبة نهاية الأسبوع الماضي خلال مباراة كندا ضد الولايات المتحدة في دوري أمم اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) لتحديد صاحب المركز الثالث في المسابقة القارية.

وساد اعتقاد في البداية أن الإصابة ليست خطيرة، ولم تكتشف طبيعتها الكاملة إلا بعد عودته إلى ميونخ.

وخضع ديفيز لعملية جراحية، وسوف يغيب عن الملاعب لمدة ستة أشهر، على الأقل، وهو ما يشكل ضربة موجعة لمتصدر ترتيب بوندسليغا حاليا، الذي تأهل لدور الثمانية أيضا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويفتقد بايرن أيضا قلب الدفاع الفرنسي دايوت أوباميكانو بسبب مشاكل في الركبة، حيث أجرى عملية جراحية بعد عودته من بلاده.

واتهم نضال هوسيه، وكيل أعمال ديفيز، الاتحاد الكندي لكرة القدم ومدربه جيسي مارش بإشراك ديفيز رغم أنه أشار إلى عدم استعادته لياقته البدنية الكاملة، كما أبدى بايرن استياءه من ظروف عودته.

وشدد دريسن بالقول: “إرسال لاعب مصاب بشكل واضح، يعاني من كسر في الركبة، في رحلة دولية مدتها 12 ساعة دون توضيح طبي مناسب، يعتبر في رأينا، إهمالا جسيما وانتهاكا واضحا للعناية الطبية الواجبة”.

وتابع: “بشكل عام، إشراك ديفيز، الذي كان يعاني بالفعل من مشاكل عضلية قبل المباراة، في مباراة لا أهمية لها من الناحية الرياضية، أمر غير مفهوم من وجهة نظرنا”.

من ناحيته، وصف فرويند إشراك ديفيز بأنه “إهمال” و”غير احترافي”، بينما قال، مثل دريسن، إن ديفيز لم يكن مخطئا.

وأشار فرويند: “كان ديفيز يشكو من الإرهاق، فهو قائد منتخب كندا، وهو شاب صغير يريد مساعدة بلاده. ثم جاءت هذه الإصابة”.

وشدد فرويند: “الصحة هي الأهم. من الصعب تقبل الأمر. سندرس الأمر عن كثب. اللاعبون على حافة الانهيار. لذا، علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان صحتهم”.

وقال فرويند في ختام تصريحاته: “الأمر لا يتعلق فقط ببايرن ميونخ، بل بصحة اللاعبين أيضا. وإلا فسنستمر في خسارة أفضل اللاعبين”.

(د ب أ)