بايرن ميونخ يهزم سيلتيك في ملعبه ويقترب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

غلاسكو: اقترب بايرن ميونخ الألماني من التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 2 / 1 على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي في ذهاب الملحق المؤهل للأدوار الإقصائية، مساء الأربعاء.

وسجل مايكل أوليسيه وهاري كين هدفي الفريق الألماني في الدقيقتين 45 و49، بينما أحرز دايزن مايدا هدف سيلتيك الوحيد في الدقيقة 79، ليقترب بقوة من التأهل قبل لقاء الإياب بين الفريقين على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، يوم الثلاثاء المقبل.

وكان بايرن ميونخ أنهى مرحلة الدوري محتلا المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة، بينما تواجد سيلتيك في المركز الحادي والعشرين برصيد 12 نقطة.

ويعزز هذا الفوز من معنويات لاعبي بايرن ميونخ ومدربهم البلجيكي فنسنت كومباني قبل اللقاء المرتقب أمام باير ليفركوزن، يوم السبت المقبل، في قمة منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني.

وباستثناء هدف مبكر سجله نيكولاس كون مهاجم سيلتيك في الدقيقة الأولى، وألغته تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، فرض بايرن ميونخ سيطرة تامة في أول 45 دقيقة على ملعب سيلتيك بارك.

وهدد العملاق البافاري مرمى منافسه الاسكتلندي بأكثر من محاولة خطيرة في أول ربع ساعة، ولكن الدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى سيلتيك كان يقظا.

وأنقذ شمايكل مرمى فريقه من اختراق لرافاييل جيريرو، وتسديدة قريبة من أوليسيه، كما أبعد بقبضة يده عرضية خطيرة للنجم الإنكليزي كين.

وبعد مرور نصف ساعة، عاد شمايكل للتألق مجددا بالتصدي لفرصتين محققتين أمام ليروي ساني وكين الذي أضاع فرصة جديدة محققة بضربة رأس في الشباك من الخارج بالدقيقة 42.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط ترجم الفريق البافاري تفوقه بهدف أول سجله أوليسيه بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء، ليحتفل الجناح الفرنسي بهدفه الخامس في دوري الأبطال في موسمه الأول بالبطولة القارية.

في المقابل، لم يتعرض مانويل نوير حارس مرمى بايرن لأي اختبار طوال الشوط الأول، حيث اختفت تماما خطورة مهاجمي سيلتك.

وبعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني، نفذ جوشوا كيميتش ركلة ركنية من الجهة اليسرى، قابلها كين بقدمه مباشرة في الشباك، ليسجل النجم الإنكليزي هدفه السابع في دوري الأبطال هذا الموسم.

وسدد كيميتش كرة أمسكها شمايكل، بينما توقف اللعب بقرار من تقنية حكم الفيديو المساعد التي قررت عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الاسكتلندي.

وأجرى مدرب بايرن أكثر من تبديل حيث أخرج جيريرو وساني وأوليسيه ليشارك هيروكي إيتو وكينغسلي كومان وسيرجي جنابري الذي سدد كرة، أمسكها شمايكل.

أما البديل الآخر، يانغ هيون جون فقد مرر كرة داخل منطقة الجزاء قابلها دايزن مايدا برأسه في الشباك، ليسجل هدفا لأصحاب الأرض أقرته تقنية حكم الفيديو المساعد.

وطمع الفريق الاسكتلندي في التعادل، وضغط بشراسة، حيث ارتبك نوير في الخروج للإمساك بكرة عرضية، قبل أن يتصدى الحارس الألماني المخضرم لفرصة محققة بإبعاد تسديدة الظهير الأيمن أليستر جونستون في الوقت بدل الضائع الذي استمر سبع دقائق، ليغادر الفريق الألماني اسكتلندا بفوز ثمين للغاية يعزز من فرصه في التأهل.

