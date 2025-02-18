بايرن يتعادل مع سيلتيك في الوقت القاتل ويتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال

ميونيخ (ألمانيا): سجل ألفونسو ديفيز هدفا في الوقت القاتل قاد به بايرن ميونيخ للتعادل 1-1 مع ضيفه سيلتيك اليوم الثلاثاء والتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فائزا بنتيجة إجمالية 3-2 في الدور الفاصل.

وسجل ديفيز هدفه من متابعة لكرة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد أن تقدم سيلتيك في الدقيقة 63 بهدف سجله نيكولاس كون اللاعب البديل السابق في بايرن.

وواجه بايرن، الذي فاز ذهابا 2-1 في غلاسكو الأسبوع الماضي، منافسة صعبة في بداية مباراة اليوم، لكنه كاد أن يتقدم عن طريق هاري كين في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لولا تصدي إطار المرمى للكرة.

وافتتح سيلتيك التسجيل عن طريق كون الذي استغل خطأين دفاعيين من أصحاب الأرض.

واضطر بايرن، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني والذي تعادل سلبيا مع باير ليفركوزن يوم السبت الماضي، للانتظار حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل ديفيز هدف التعادل من متابعة لكرة صوبها ليون غوريتسكا بضربة رأس وتصدى لها الحارس كاسبر شمايكل.

(رويترز)