رياضة | كرة قدم عالمية

بايرن يتعادل مع سيلتيك في الوقت القاتل ويتأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال

18 - فبراير - 2025

حجم الخط
0

ميونيخ (ألمانيا): سجل ألفونسو ديفيز هدفا في الوقت القاتل قاد به بايرن ميونيخ للتعادل 1-1 مع ضيفه سيلتيك اليوم الثلاثاء والتأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فائزا بنتيجة إجمالية 3-2 في الدور الفاصل.

وسجل ديفيز هدفه من متابعة لكرة في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، بعد أن تقدم سيلتيك في الدقيقة 63 بهدف سجله نيكولاس كون اللاعب البديل السابق في بايرن.

وواجه بايرن، الذي فاز ذهابا 2-1 في غلاسكو الأسبوع الماضي، منافسة صعبة في بداية مباراة اليوم، لكنه كاد أن يتقدم عن طريق هاري كين في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لولا تصدي إطار المرمى للكرة.

وافتتح سيلتيك التسجيل عن طريق كون الذي استغل خطأين دفاعيين من أصحاب الأرض.

واضطر بايرن، متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني والذي تعادل سلبيا مع باير ليفركوزن يوم السبت الماضي، للانتظار حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل ديفيز هدف التعادل من متابعة لكرة صوبها ليون غوريتسكا بضربة رأس وتصدى لها الحارس كاسبر شمايكل.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رئيس بايرن ميونخ: فيرتز يقترب من الانتقال إلى ليفربول
24 - مايو - 2025
بايرن ميونخ يحتفل بدرع الدوري الألماني بثنائية أمام مونشنغلادباخ في وداعية توماس مولر
10 - مايو - 2025
كين يتذوق أخيرا طعم النجاح بعد تحقيقه أول لقب في مسيرته
6 - مايو - 2025
بايرن ميونخ يتوج رسميا بلقب الدوري الألماني للمرة 34
4 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية