بايرن يتعرض لخسارة مفاجئة على أرضه أمام بريمن ليتراجع بفارق سبع نقاط عن الصدارة

ميونيخ – ألمانيا: تجرع بايرن ميونيخ الخسارة 1-صفر على أرضه أمام فيردر بريمن اليوم الأحد بفضل هدف ميتشل فايزر ليتأخر بفارق سبع نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر في الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وهذا هو الفوز الأول لفيردر في ميونيخ منذ 2008 والخسارة الثانية لبايرن في الدوري هذا الموسم.

وفشل بايرن في تسجيل أي هدف خلال مباراة على ملعبه بالدوري للمرة الأولى منذ فبراير شباط 2020، لينهي سلسلة مؤلفة من 65 مباراة متتالية شملت تسجيل هدف على الأقل في ملعبه في كل مباراة.

بهذه النتيجة تجمد رصيد بايرن عند 41 نقطة في المركز الثاني وله مباراة مؤجلة.

ويملك ليفركوزن 48 نقطة بعد فوزه 3-2 في اللحظات الأخيرة على رازن بال شبورت لايبزيغ أمس السبت، ويحتل شتوتغارت المركز الثالث برصد 34 نقطة.

وبدا صاحب الأرض، الذي سيواجه أونيون برلين في مباراته المؤجلة بالدوري يوم الأربعاء المقبل، بعيدا عن الجاهزية بعد معسكر تدريبي قصير في البرتغال في وقت سابق الأسبوع الماضي.

واستحوذ بايرن على الكرة لكنه عانى من أجل اختراق دفاع بريمن المنظم.

وسجل الفريق الزائر من هجمة سريعة في الدقيقة 25، لكن الهدف الذي سجله جاستن نجيمناه أُلغي بسبب خطأ في بداية الهجمة.

وقام فايزر لاعب بايرن السابق بعمل أفضل في الدقيقة 59، حيث انطلق داخل منطقة الجزاء ثم تخطى ألفونسو ديفيز وأطلق تسديدة هادرة في مرمى الحارس مانويل نوير.

وتقدم صاحب الأرض للأمام بحثا عن التعادل بعدها لكن لم يكن لديه خطة واضحة وأهدر هدافه هاري كين فرصة محققة بضربة رأس من مدى قريب في الدقيقة 72.

وأنقذ ميتشل زيترر حارس بريمن تسديدة ليروي ساني في الدقيقة 79 قبل أن يبعد الكرة قبل أن يلعبها كين بضربة رأس بعدها بقليل ليحافظ الفريق الزائر على فوزه الكبير في الدوري هذا الموسم.

وسنحت لبديلي بايرن إيريك مكسيم شوبو-موتنغ وماتيس تيل عدة فرص لكن زيترر صمد ليحافظ الفريق الضيف على الفوز.

(رويترز)



