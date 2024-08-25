بايرن يتفوق على فولفسبورغ في بداية مظفرة لحقبة كومباني

سجل سيرج غنابري هدفا في الدقائق الأخيرة ليقود بايرن ميونيخ لفوز شاق 3-2 على فولفسبورغ في مستهل مشواره بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ويمنح مدربه الجديد فيسن كومباني بداية مظفرة اليوم الأحد.

وبدأ فولفسبورغ المباراة بصورة رائعة، لكن بايرن صنع الفرص الأخطر في الشوط الأول وتقدم في النتيجة بعد انطلاقة من الفرنسي ساشا بوي من الجانب الأيمن ليمرر الكرة إلى جمال موسيالا الذي وضعها دون عناء في الشباك.

لكن مستوى بايرن تراجع في بداية الشوط الثاني وأهدى فولفسبورغ ركلة جزاء عندما قام بوي بعرقلة تياجو توماس داخل المنطقة. ونجح لوفرو ماير في إدراك التعادل من علامة الجزاء.

وشكل فولفسبورغ خطورة كبيرة على مرمى الفريق الزائر وسجل ماير الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وسجل الجناح ياكوب كامينسكي هدفا عن طريق الخطأ في مرماه قبل أن يحرز غنابري هدف الفوز في الدقيقة 82 مستغلا تمريرة هاري كين.

ومع تألق كين والوافد الجديد مايكل أوليسي، صنع بايرن الكثير من الفرص، لكن كاميل جرابارا حارس مرمى فولفسبورغ دافع عن عرينه ببراعة.

وبنزول توماس مولر، الذي عادل الرقم القياسي للنادي بمشاركته في مباراته الرسمية رقم 709، بديلا في الدقيقة 65 دبت الحياة في فريقه ولعب دورا حاسما في الفوز.

وتعاقد بايرن، الذي خسر لقب الدوري الموسم المنصرم لصالح باير ليفركوزن، مع كومباني مدرب بيرنلي السابق خلفا لتوماس توخيل بعد موسم مخيب أنهاه الفريق البافاري ثالثا.

(رويترز)