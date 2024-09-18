بايرن يصبح أول فريق بدوري أبطال أوروبا يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة

برلين: أصبح فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أول فريق في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا يسجل 9 أهداف في مباراة واحدة، بعد فوزه على دينامو زغرب 9 / 2 مساء الثلاثاء.

ولم يكن نظام البطولة الجديد مشكلة لبايرن ميونخ، لحامل الرقم القياسي من حيث التتويج في الدوري الألماني، والذي حافظ على تقليد طويل الأمد، واحتفل بالفوز في مباراته الافتتاحية البطولة للمرة الـ21 في آخر 22 مشاركة.

وقال هاري كين الذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك): “كانت مباراة رائعة، وقدما عرضا مذهلا. ضغطنا عليهم من البداية وقمنا باستغلال الفرص. بشكل عام، كانت ليلة مذهلة”.

وأنهى بايرن الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف نظيفة، ولكن مع بداية الشوط الثاني سجل دينامو زغرب هدفين في ظرف دقيقتين لتصيح النتيجة 3 / 2.

وقال كين: “بعد نهاية الشوط الأول، لسوء الحظ لم نظهر الرغبة المطلوبة لمدة 10 دقائق، يجب علينا أن نتعلم من هذا”.

ولكن الفريق الألماني عاد سريعا لاستئناف ثالث أعلى انتصار في مباراة بدوري أبطال أوروبا، خلف المباراة التي فاز بها ريال مدريد على مالمو 8 / صفر في 2015 ومباراة ليفربول التي فاز فيها على بشكتاش 8 / صفر في 2007.

وقال فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن: “حتى بعد أن تلقت شباكنا هدفين حافظنا على هدوءنا. كان هذا جيدا. في الحقيقة، لا ينبغي أن يحدث هذا لنا، يجب أن نعمل على هذا، ولكننا حافظنا على هدوءنا”.

وأكد يان كريستيان دريسيسن، الرئيس التنفيذي لبايرن، على أهمية تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في النظام الجديد للبطولة، حيث تتنافس الفرق في دوري من دور واحد وسيتم تحديد مراكز كل الفرق سويا. وتتأهل الفرق الثمانية الأولى لدور الـ16.

وقال دريسين: “أتمنى أن نتصدر الترتيب في نظام الدوري الجديد عقب هذا الفوز. يجب علينا كلنا أن نعتاد على هذا النظام الجديد، ولكن فارق الأهداف سيكون مهما بالتأكيد”.

وينقل بايرن ميونخ تركيزه حاليا للدوري الألماني، حيث سيسعى لتحقيق فوزه الرابع على التوالي عندما يواجه فيردر بريمن يوم السبت المقبل، قبل مواجهة باير ليفركوزن، حامل لقب الدوري، يوم 28 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويخوض بايرن مباراته الثانية في دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا الإنكليزي يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

(د ب أ)