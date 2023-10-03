بايرن ينتفض ليحافظ على سجله القياسي بالفوز 2-1 على كوبنهاغن

كوبنهاغن: صنع البديل توماس مولر هدفا لزميله ماتيس تيل قرب النهاية ليقلب بايرن ميونيخ تأخره إلى فوز 2-1 على مضيفه كوبنهاغن ويحافظ على سجله القياسي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

ومع معاناة بايرن لتهديد مرمى بطل الدنمرك، شارك مولر البالغ عمره 34 عاما في الدقيقة 77 واستخرج من مخزون خبرته ليتفوق على الدفاع في سباق سرعة ثم لجأ لقوته البدنية للحفاظ على الكرة قبل تمريرها إلى تيل ليخطف النقاط الثلاث.

وجاءت أول تسديدة لبايرن على المرمى قرب نهاية الشوط الأول حيث نجح دفاع كوبنهاجن الملتزم في تحييد نقاط قوة ضيفه المتمثلة في سرعة كينجسلي كومان وليرون ساني.

وبدا بايرن في مأزق عندما فشل دفاعه في إبعاد تسديدة فيكتور كلاسون لتتهيأ أمام لوكاس ليراجر الذي هز الشباك بعد 11 دقيقة من الاستراحة.

لكن جمال موسيالا أدرك التعادل لبايرن بتسديدة رائعة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66.

وفي مباراته 144 في دوري الأبطال، أثبت مولر إنه لا غنى عنه فأرسل تمريرة عرضية حولها ليون جوريتسكا بضربة رأس خارج الملعب.

واستلم مولر تمريرة بضربة رأس من هاري كين وتفوق على دفاع كوبنهاغن في سباق سرعة ثم حافظ على الكرة ليمررها إلى تيل الذي هز الشباك قبل سبع دقائق من النهاية.

وكاد البديل جوردان لارسون أن يدرك التعادل لكوبنهاغن بضربة رأس غير أن الحارس زفين أولرايش أبعدها بصعوبة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ بطل ألمانيا على سجله الخالي من الهزيمة في آخر 36 مباراة في دور المجموعات.

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى بست نقاط متقدما بنقطتين على غلطة سراي التركي الذي انتصر 3-2 على مضيفه مانشستر يونايتد.

ويملك كوبنهاجن نقطة واحدة في المركز الثالث فيما يتذيل يونايتد الترتيب بدون نقاط.

وكال يوزوا كيميش قائد بايرن المديح لقوة تشكيلة فريقه وحارس مرماه حيث حافظ بطل ألمانيا على سجله الخالي من الهزيمة خارج أرضه في دور المجموعات في 18 مباراة متتالية.

وقال اللاعب الألماني “يمكن رؤية أننا نملك كفاءة كبيرة بين البدلاء الذين أنقذوا الفريق عدة مرات هذا الموسم، وفي النهاية لا تحتاج إلى 11 لاعبا فقط بل أكثر من ذلك لتحقيق فوز مثل الليلة”.

وأضاف “كان تصديا مذهلا من أولرايش في الثواني الأخيرة… إنه هادئ ويجيد اللعب بقدميه كما يتصدى للكرات بشكل رائع”.

(رويترز)