بايرن يهزم سلوفان 3-1 ويخفق في التأهل مباشرة لدور الـ16 بدوري الأبطال

ميونيخ (ألمانيا): حقق بايرن ميونيخ فوزا سهلا بنتيجة 3-1 على سلوفان براتسيلافا اليوم الأربعاء، لكنه لم يتمكن من حجز مقعد ضمن أول ثمانية مراكز والتي تؤهل مباشرة لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيخوض دورا فاصلا من جولتين على أمل التقدم في البطولة.

وكان بايرن في حاجة إلى الفوز بفارق كبير ليحظى بفرصة لإنهاء مرحلة الدوري ضمن أول ثمانية مراكز، وبلغت نسبة استحواذه على الكرة نحو 80 في المئة في البداية.

وبعد ثماني دقائق لعب يوشوا كيميش عرضية حولها توماس مولر الخالي من الرقابة إلى داخل الشباك بضربة رأس.

وفي ظل الاندفاع الهجومي لبايرن، كاد أن يتلقى هدفا من هجمة مرتدة أنهاها تيغران بارسيجيان لكن الحارس مانويل نوير تألق في إبعادها في الدقيقة 28.

وبعدما أهدر فرصة في الشوط الأول، سجل هاري كين الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 63.

وسعى بايرن، الذي حقق رقما قياسيا في دوري الأبطال بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم على أرضه في دور المجموعات أو مرحلة الدوري من المسابقة للمباراة 34، باستماتة لزيادة غلته من الأهداف وسدد ليروي ساني في إطار المرمى قبل أن يحرز كينغسلي كومان الهدف الثالث.

لكن الفريق الضيف حصل على مساحات كبيرة وسجل ماركو توليتش هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأنهى بايرن مرحلة المجموعات في المركز 12 برصيد 15 نقطة، بينما حل سلوفان في المركز 35.

وتتأهل أول ثمانية فرق مباشرة إلى دور الستة عشر، في حين تخوض الفرق ما بين المركزين 9 و24 دورا فاصلا من جولتين على أمل التقدم في البطولة. وتجرى قرعة الدور الفاصل بعد غد الجمعة.

(رويترز)