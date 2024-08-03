سياسة | عربي | الأردن

“بايعناك بايعناك يا سنوار بايعناك”.. مظاهرة حاشدة في عمّان تنديدا باغتيال هنية- (صور وفيديو)

3 - أغسطس - 2024

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عمان: تظاهر آلاف الأردنيين، مساء السبت، وسط عمان تنديداً باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية في طهران.

وأقام المتظاهرون الذين تجمعوا قرب المسجد الحسيني وسط عمان تلبية لدعوة الحركة الإسلامية، جنازة رمزية ورفعوا أعلاما أردنية وفلسطينية وصورا لهنية كتب عليها “وداعا أيها البطل”.

وهتف المحتجون شعارات منها “من عمان تحية لأبو العبد هنية”، و”بايعناك بايعناك يا سنوار بايعناك”، و”يا هنية ارتاح ارتاح سنوار يكمل الكفاح”، في إشارة الى رئيس حماس في غزة يحيى السنوار.

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن مراد العضايلة في كلمة إن “الشعب الأردني وملايين العالم يقفون اليوم خلف هذه المقاومة ويؤكدون ألا سبيل لتحرير فلسطين إلا عن طريق هذه المقاومة”.

واضاف “نؤكد أن الملايين بإذن الله ستأخذ طريق الشهيد (إسماعيل) هنية ولا يمكن أن نتخلى عن هذه الدماء التي ستكون لعنة على الكيان”.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية دانت بشدة اغتيال هنية الأربعاء، معتبرة ذلك “جريمة تصعيدية” ستزيد التوتر والفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 9:46 م

    هه سمعنا من صحيفة ان الطائرات الأردنية العسكرية تلحق في سماء الأردن علها تصطاد صواريخ إيران يا حيران ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚩

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  2. يقول ه‍اني:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 10:27 م

    النصر لحركة حماس التي تدافع عن الانسانية ضد الصهيونية الأمريكية النازية

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  3. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 3, 2024 الساعة 10:33 م

    تحية للسنوار تحية للثوار تحية للقسام تحية للسرايا و تحية للكتائب وتحية لألوية صلاح الدين والمجاهدين وأبو علي مصطفى والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجنين و بلاطة و نابلس و اريحا وعقبة جبر وحوارة وكل أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🚀🐒🐒🐖🚩

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  4. يقول عبد الله الشبول:
    أغسطس 4, 2024 الساعة 8:59 ص

    بالإشارة إلى الشعار الذي رفعه المتظاهرون “الإعتداء على الأقصى، إعلان حرب على الأردن” أليس كل هذه الإعتداءات التي يمارسها المستعمرون الصهاينة ضد المسجد الأقصى كافية في إعلانهم الحرب على الأردن؟

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  5. يقول Issam:
    أغسطس 4, 2024 الساعة 12:26 م

    من غرائب وعجائب زمننا هذا أن الشعوب العربية كلها دون إستثناء تسبح في واد أو نهر خاص بها تجري فيه النفسية الحرة والسلوكية العربية الغريزية التي خشيها المتربصون منذ قرون أما المسئولين المسيرين لهذه الحشودالشعبية يتمرحون (أو يعدبون) في تيار آخر وحسابات اخرى غريبة يحار أهل الفضول المحتارين في نبش جدور مسبباتها. وهنا يلاحظ المرء المتطفل حالتان تابتتان لا نقاش فيهما. الدول التي تخضع لعقوبات الغرب تتقدم تكنولوجيا وعلميا رغم معاناتها الإقتصادية المفروضة عليها إذا كانت هذه العقوبات لا تستتني أعلى سلطة في البلاد مما يزيد من تلاحمها مع المواطنين وتشجيع كل ما من شأنه أن يقوي القدرة التنافسية الدفاعية. أما الأوطان ألتي تسري عليها العقوبات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للسكان فقط مقابل حماية وترف ونعيم المسؤلين فتبقى في الدل والعار وتشتري السكاكين والملاعق لتقتات وتبقى على قيد حياة نباتية لا أقل ولا أكثر.

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  6. يقول على:
    أغسطس 4, 2024 الساعة 12:53 م

    السنوار يشرح الصدر و يرفع الرأس و يرعب الجرذان الصهاينة, رجل بحجم وطن..شجاعته يجب ان تدرس في المدارس, الله يحميه ويسدد رميه ويكثر من أمثاله ,

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  7. يقول حنين:
    أغسطس 4, 2024 الساعة 1:30 م

    حفظ الله المجاهد المؤمن يحي السنوار وصحبه وكل المجاهدين وأهل غزة المؤمنين, اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم كن لهم معينا و نصيرا.

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