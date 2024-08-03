“بايعناك بايعناك يا سنوار بايعناك”.. مظاهرة حاشدة في عمّان تنديدا باغتيال هنية- (صور وفيديو)

عمان: تظاهر آلاف الأردنيين، مساء السبت، وسط عمان تنديداً باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية في طهران.

وأقام المتظاهرون الذين تجمعوا قرب المسجد الحسيني وسط عمان تلبية لدعوة الحركة الإسلامية، جنازة رمزية ورفعوا أعلاما أردنية وفلسطينية وصورا لهنية كتب عليها “وداعا أيها البطل”.

وهتف المحتجون شعارات منها “من عمان تحية لأبو العبد هنية”، و”بايعناك بايعناك يا سنوار بايعناك”، و”يا هنية ارتاح ارتاح سنوار يكمل الكفاح”، في إشارة الى رئيس حماس في غزة يحيى السنوار.

“بايعناك بايعناك .. يا سنوار بايعناك” من الطوفان البشري الأردني في العاصمة عمّان 🇯🇴🇯🇴🇯🇴 pic.twitter.com/P1AQgkolBW — Osama Dmour (@OsamaDmour5) August 3, 2024

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن مراد العضايلة في كلمة إن “الشعب الأردني وملايين العالم يقفون اليوم خلف هذه المقاومة ويؤكدون ألا سبيل لتحرير فلسطين إلا عن طريق هذه المقاومة”.

واضاف “نؤكد أن الملايين بإذن الله ستأخذ طريق الشهيد (إسماعيل) هنية ولا يمكن أن نتخلى عن هذه الدماء التي ستكون لعنة على الكيان”.

عمان الان

تلبية لنداء الشهيد القائد اسماعيل هنيه

على العهد يابو العبد pic.twitter.com/CuQIdoz8td — عامر ابو يحيى (@amerabuyahya) August 3, 2024

وكانت وزارة الخارجية الأردنية دانت بشدة اغتيال هنية الأربعاء، معتبرة ذلك “جريمة تصعيدية” ستزيد التوتر والفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

(وكالات)