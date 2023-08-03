«باي باي طبرية» وثائقي للينا سوالم سيعرض في مهرجان البندقية

بيروت – «القدس العربي»: أعلنت شركة «أم سي» للتوزيع عن مشاركة فيلم «باي باي طبرية» في الدورة 80 لمهرجان البندقية عن فئة «أيام البندقية». وهو الفيلم الوثائقي الثاني للمخرجة لينا سوالم، بعد فيلمها الأول «جزائرهم»، الذي أنتجته الشركة نفسها.

في هذا الوثائقي نلتقي مع حكاية هيام عبّاس، التي غادرت قريتها في فلسطين، وهي في بداية عمر العشرينات على أمل أن تصبح ممثلة في أوروبا. تركت والدتها وجدتها وشقيقاتها السبع ورحلت.

وبعد ثلاثين عاماً تعود مع ابنتها المخرجة لينا سوالم إلى قريتها لتقوم ابنتها بطرح الأسئلة عن خيارات والدتها للمرة الأولى. ومن هناك اختبرت المنفى، وكيف أثّر الغياب والرحيل على النساء في عائلتهنّ وعلى حيواتهنّ.

«باي باي طبرية» فيلم وثائقي بين الماضي والحاضر، يجمع صوراً ولقطات عائلية تعود لمرحلة التسعينيات، وأرشيفات تاريخية لتصوير أربعة أجيال من النساء الفلسطينيات الجريئات اللواتي يحافظن على قصصهنّ وإرثهنّ من خلال قوة الروابط، على الرغم من المنفى والنهب والحسرة.

لينا سوالم، ممثلة ومخرجة فرنسية، وفلسطينية وجزائرية مولودة في باريس، درست التاريخ والعلوم السياسية في جامعة السوربون، وعملت مبرمجة لمهرجان أفلام حقوق الإنسان في بيونس أيريس.

عُرض فيلمها الوثائقي الأول «جزائرهم» في مهرجان «فيوزيون دو رييل». وحصل على جائزة الفيلم الأول في مهرجان مونبيليه للسينما المتوسطية. وجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان الجونة.

كممثلة حضرت لينا سوالم في ثلاثة أفلام طويلة من إخراج حفيظة حرزي، وهيام عبّاس، وريحانة. وتعمل حالياً كمؤلفة للأفلام الروائية والوثائقية والمسلسلات التلفزيونية.