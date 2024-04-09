بتحويل “المخطوفين” إلى مسألة سياسية: هل نقترب من نهاية الصهيونية؟

اعتاد يشعياهو لايفوفيتش على اقتباس فرانس غريلبرتسر، المفكر الذي تعود جذوره للقرن التاسع عشر، الذي حذر من الطريقة التي تقود من الإنسانية عبر القومية إلى الحيونة. الاقتباس الأشهر لديه في هذا السياق هو أقواله عقب حرب الأيام الستة: القومية المستشرية نهايتها أن تدهور الدولة إلى القومية المتعصبة والتطرف والمسيحانية، وستكون المسافة إلى الحيونة قصيرة من هناك. ستكون المرحلة الأخيرة، كما توقع، نهاية الصهيونية.

يبدو أنه لا خلاف، ربما باستثناء البهائم نفسها، على أن إسرائيل اليوم في ذروة المرحلة الثالثة. للحيونة وجوه كثيرة، ويتم ذكر أقوال لايفوفيتش على الأغلب في سياق ما يتم ارتكابه في المناطق المحتلة، ومن أجل ثمل القوة والعنف العبثي الذي تقتضيه السيطرة على شعب آخر. يصعب في هذا السياق عدم التطرق لما يحدث في غزة كلما طال وجودنا هناك، لكنني في هذا المقال أريد التطرق بالتحديد إلى الحيونة “النظيفة” والمكيفة للنقاشات العامة التي تجري في الأستوديوهات والكنيست والصالونات.

كرامة الحيوانات محفوظة، لكن ينقصها شيء واحد: الحكم الأخلاقي. الأسد يفترس الأضعف منه لأنه مضطر إلى ذلك؛ لكنه لا يراعي الأخلاقية في هذا الشأن، وضميره لا يؤنبه. يبدو أن علامة السخط يمكن تمييزها بحرف “في”: عدم التمييز بين الخير والشر.

يظهر هذا الأمر في المقام الأول حول قضية المخطوفين. وحقيقة أن المخطوفين تحولوا إلى “قضية” هي بحد ذاتها عار أخلاقي. الأمر يذكر بمسرحية “الخماسية الكامرية” التي تريد فيها طالبة أن تكتب موضوع إنشاء عن “قتل رابين – مع وضد”. أسمع أحد أقارب المخطوفين يطلب من محدثه “تخيل أنها ابنتك”.

هل هناك أحد وبحق بحاجة إلى هذا التمرين الخيالي كي يخطر بباله المفهوم ضمناً – الصدفة وحدها هي التي أنقذته وأنقذت أعزاءه من مصير مشابه، بكلمات أخرى، ربما يكون هو نفسه في المرة القادمة. سأذهب بعيداً وأقول، من يعيش الآن في إسرائيل ولا يتخيل أبناء عائلته يموتون هناك، ولا يفكر في الشعرة التي تفصل بينه وبين الأسرى هناك وأبناء عائلاتهم، هو شخص بسيط.

لن أحصي المزيد من الأمثلة المفهومة ضمناً، مثل التي قد تكون مفهومة ضمناً، حول عدم التمييز بين الخير والشر، التي يتم نشرها صبح مساء في هذه الصحيفة. معظم أفعال الحكومة في السنة والنصف الأخيرة مشوبة بإضاعة مطلقة للطريق الأخلاقية.

لم تعد هذه مسألة موقف سياسي أو موقف؛ يبدو أن الناس الذين يقودون الدولة يشبهون الأطفال بمستواهم الأخلاقي، علينا أن نشرح لهم مرة تلو الأخرى وببطء الخير والشر، المسموح والممنوع. مع ذلك، يعودون ويمسكون بذيل القط. يقف على رأس هؤلاء نتنياهو، الذي لا يجب الشك في أنه لا يعرف ماذا يحدث عندما نمسك بذيل القط، ومع ذلك يفعل.

بهذا المعنى، وليس فقط به، فإن عرض الاحتجاج المتزايد باعتباره مجرد قضية سياسية أخرى، محل خلاف، يمين مقابل يسار، هو بمثابة الظلم. في عصر الحيونة وعصر إفساد المعايير وإضاعة الطريق وعصر انغلاق القلب الذي على شفا الحقد، هناك محاولة صادقة لرفع الرأس على سطح المياه الضحلة وإعادة للدولة صورتها الإنسانية. الاحتمالية الثانية هي سيناريو الرعب الكابوسي المثير للذعر الذي يصعب تخيله: استمرار الوضع الحالي.

نوعا يادلين

هآرتس 9/4/2024