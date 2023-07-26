بترجمة للعربية.. السفير الفرنسي الجديد يبعث بـ”رسالة للأصدقاء في الجزائر”.. وهذا ما جاء فيها ـ (فيديو)

الجزائر- “القدس العربي”:

وصف السفير الفرنسي الجديد في الجزائر ستيفان روماتي، العلاقة الموجودة بين البلدين بالمتميزة والتي لا مثيل لها مع دولة أخرى، داعيا لاستغلال ذلك من أجل بناء جسور الغد.

وظهر روماتي في فيديو نشر على حسابه (على تويتر) وحساب السفارة (على فيسبوك)، من مقر إقامته بالجزائر العاصمة، وهو يخاطب الجزائريين من شرفة تطل على أحياء العاصمة، قائلا: “مرحبا أصدقائي الجزائريين أتوجه لكم اليوم بأول رسالة أياما قليلة بعد وصولي إلى الجزائر”.

وأضاف “أريد أن أعبر لكم عن شوقي لاكتشاف بلدكم، مدنه مناظره الطبيعية ثقافته وامكانياته المتعددة، ولأعبر لكم أيضا عن رغبتي في لقائكم لنسج الروابط التي تعزز العلاقات بين الجزائر وفرنسا وتميزها عن غيرها”.

اعتبر السفير أن “العلاقة بين فرنسا والجزائر هي علاقة فريدة من نوعها على جميع الأصعدة”، مشيرا إلى أن فرنسا ليس لها علاقة تتميز بمثل هذا التقارب مع أي بلد آخر غير الجزائر شئنا أم أبينا”

واعتبر السفير أن “العلاقة بين فرنسا والجزائر هي علاقة فريدة من نوعها على جميع الأصعدة”، مشيرا إلى أن فرنسا ليس لها علاقة تتميز بمثل هذا التقارب مع أي بلد آخر غير الجزائر شئنا أم أبينا”.

وفي نهاية الفيديو، قال روماتي “فلنجعل معا من هذا التقارب ورقة رابحة لإرساء جسور الغد وبناء التعاون المستقبلي.. هذه مهمتي وسأقوم بها بمعيتكم.. شكرا على حفاوة الاستقبال الذي خصصتموه لي.. مع السلامة”.

Mon message d’arrivée aux amis d’Algérie.

رسالتي للأصدقاء في الجزائر، أياما قليلة بعد وصولي إلى الجزائر pic.twitter.com/tWt74tm23s — Stéphane Romatet (@SRomatet) July 26, 2023

وكان السفير الفرنسي الجديد في الجزائر قد وصل الجزائر منذ أيام ليخلف فرانسوا غويات الذي غادر نهائيا البلاد قبل أيام بعد إحالته على التقاعد. وأعلن روماتي بنفسه عن وصوله للجزائر عبر تغريدة نشرها في تويتر، مرفقة بصورة له من مقر إقامته بالجزائر العاصمة. وأبدى السفير إعجابه بالجزائر العاصمة، وهو يشاهد خليجها عبر شرفة منزله، قائلا: “رغم أني وصلت إليها للتو.. بدأت أحبها”.

L’ambassadeur de France en Algérie Stéphane Romatet a remis hier le 24 juillet une copie figurée de ses lettres de créance à son excellence Ahmed Attaf, ministre des affaires étrangères 🇩🇿 pic.twitter.com/kIZXUt5X5f — Ambassade de France en Algérie 🇫🇷 (@ambafrancealger) July 25, 2023

ولدى هذا السفير البالغ من العمر 63 سنة خبرة دبلوماسية واسعة، حيث اشتغل سفيرا في القاهرة بين سنتي 2017 و2019، ثم شغل منصب مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية منذ عام 2021.

ويأتي هذا التغيير الدبلوماسي في وقت تعرف العلاقات بين البلدين شبه أزمة، أدت لتأجيل زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرتين.

وتراوح العلاقات مكانها منذ أسابيع، خاصة مع الأحداث الجديدة المتعلقة بالتهجم اليميني غير المسبوق على الجزائر والرغبة الملحة في إلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين هناك، ثم ما تلا ذلك من جدل حول النشيد الوطني الجزائر بعد توسيع استخدامه في المناسبات الرسمية كاملا بما في ذلك المقطع الذي يذكر فرنسا بالاسم ويتوعدها بالحساب.

وفي ظل هذه الأحداث والتراكمات التي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بين البلدين بعد فترة تحسن في العلاقات عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في آب/أغسطس 2021، سيبدأ السفير الفرنسي الجديد ستيفان روماتي مهامه وسيكون عليه العمل على حل هذه الخلافات، على الرغم من أن الأزمات بين الجزائر وفرنسا عادة ما تتجاوز مستوى السفراء الذين يكونون غالبا في وضع تلقي رد الفعل.