بتزعمه للمتطرفين.. هل ينجح سموتريتش بكسر روح المقاومة الفلسطينية في الضفة؟

رفيت هيخت

الجميع ينشغلون بقوانين الانقلاب النظامي والكثير من الخطط التي تسمى “تسوية من طرف واحد”، والانقلاب على طريقة السلامي من الطرف الثاني، لكن خطاب الاحتجاج نفسه لا يتناول الانقلاب الذي حدث في السابق والذي يهدد بدرجة لا تقل عن القوانين المستقبلية لتحويل إسرائيل إلى دولة تنزف من الداخل ومنبوذة من الخارج.

الانقلاب الاستيطاني الذي حدث منذ تشكيل الحكومة، يغير ميزان القوة في الضفة الغربية. حركة دراماتيكية في منطقة إشكالية ومتفجرة من البداية.

في هذه الكنيست، يتم تقديم طوفان من مشاريع القوانين الاستيطانية، من بينها مشروع تم تمريره بالقراءة الثالثة. ولكن الانقلاب الاستيطاني لم يكن تمريره واجباً في الكنيست. لقد أصبح واقعاً، أو مثلما وصف ذلك مصدر في الجيش الإسرائيلي والمسؤول عن سياسة الجيش في الضفة: “الانقلاب النظامي حدث وانتهينا”.

“بؤرة أعمال الشغب هي في الاتفاقات الائتلافية التي أعطى فيها نتنياهو لسموتريتش السيطرة على الإدارة المدنية في “يهودا والسامرة”. وبذلك، فقد فكك الجسم الذي كان يتكون من الجيش والشرطة و”الشاباك “والإدارة المدنية، وحافظ منذ العام 1967 على الأمن هناك”، قال لي رئيس الأركان السابق وعضو الكنيست الحالي غادي آيزنكوت. “عندما اعتبر غالنت “منقذاً” بالنسبة لجهات أخرى في الحكومة، وسموتريتش يأمر بإزالة العقبات في “حومش”، وفي المقابل لا يخلون بؤراً استيطانية غير قانونية، فإنهم يفشلون الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بدور السيد وملزم بتوفير الأمن وتنفيذ القانون والنظام”.

ليس هذا فقط هو الدعم الذي يمنحه بعض أعضاء الحكومة للمشاغبين اليهود في الضفة، حسب قول مصدر في الجيش. منذ عملية “عيلي”، حدثت في الضفة 80 حادثة إجرامية قومية متطرفة من قبل اليهود. تأييد الحكومة يساهم كثيراً في الفوضى الأمنية عقب التصعيد في الاحتكاك وتفريق موارد الجيش، الذي اضطر الآن أيضاً لمواجهة الإرهابيين اليهود. ولكن الانقلاب الاستيطاني ينبع بشكل كبير من الطريقة التي ينظر فيها المستوطنون إلى أنفسهم الآن بفضل الحكومة: أصحاب البيت في الضفة. وفي الحقيقة، التفافهم على القرارات التي لا تناسبهم في الدولة.

يمكن رؤية التغيير الحاد أيضاً في قضية معالجة البؤر الاستيطانية غير القانونية التي تجد الحكومة صعوبة في إخلائها بسبب ضغوط ائتلافية. مقابل ما سمي باللغة العسكرية “اقتحامات غضة”، عالجها الجيش بسرعة على مستوى قائد اللواء أو قائد الفرقة. الآن مطلوب من غالنت استخدام كل ثقله أمام أعضاء حكومته لإخلاء بؤر استيطانية، أي من أجل إنفاذ القانون.

في حالة إحدى البؤر، التي قدم المستوطنون بشأنها طلباً للمحكمة من أجل إصدار أمر مؤقت يمنع إخلاءها، فإن سموتريتش غضب لأن النيابة العامة تتجرأ في الأصل على تقديم رد الدولة بدون مصادقة الإدارة المدنية التي يترأسها، وطلب من المستشارة القانونية سحب رد الدولة. مئات الآلاف يخرجون للتظاهر ضد قانون المستشارين القانونيين الذي يمكن السياسيين من العمل ضد الرأي القانوني الذي لا يناسبهم. ولكن في المنطقة الضبابية الاستيطانية، فهذا سد يقف على شفا الانفجار.

إذا كانت سياسة سموتريتش والروح الداعمة للانقلاب الاستيطاني من أجل الأمن العام وأمن المستوطنين بشكل خاص، فيمكن نسبة بعض الدوافع العقلانية إليها. مع ذلك، البيانات التي قدمها الجيش هذا الأسبوع للجنة الخارجية والأمن تظهر بأن هناك زيادة كبيرة في عدد عمليات إطلاق النار على طرق الضفة الغربية في الربع الأول من السنة الحالية مقارنة مع الفترة الموازية في العام الماضي. هذه السياسة سيئة لأمن الجميع. يستلهم سموتريتش هو وأصدقاؤه من مبدأ واحد، وهو تحطيم روح المقاومة الفلسطينية من خلال الأفعال والتطرف، وليس هناك اختبار عقلاني ومنضبط للمنفعة، لكن ثمة فوضى خطيرة قد تتسبب في تدهور الضفة إلى حرب يأجوج ومأجوج، التي سيقف فيها الجيش في الوسط وهو مشوش ومنقسم. إذا كان الأمر هكذا فهذا انقلاب حقيقي.

هآرتس 2/7/2023