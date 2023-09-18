“بتسيلم”: إسرائيل تنفّذ عملية تهجير بالضفة الغربية

القدس: قال مركز حقوقي إسرائيلي، الإثنين، إن تل أبيب تنفّذ عملية تهجير في الضفة الغربية وهي “مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب”.

وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، في تقرير إلى أن 6 تجمعات فلسطينية، على الأقل، بالضفة الغربية اضطرت إلى الفرار من منازلها رعبا من المستوطنين الإسرائيليين.

وقال المركز إن “إسرائيل تنفذ عملية ترانسفير (تهجير) وتعمل على تنغيص حياة سكان التجمعات الذين يعيشون في المناطق التي تريد الدولة السيطرة عليها، لحملهم على مغادرة منازلهم وأراضيهم”.

وأضاف: “طردُ الرعاة من حقولهم، الاعتداءات الجسدية على السكان واقتحام منازلهم في جوف الليل، عمليات الحرق، السرقات، سد الطرق وتدمير خزّانات المياه، ممارسات يرتكبها المستوطنون يوميا وأصبحت روتينا مرعبا لعشرات التجمعات الفلسطينية”.

وتابع: “يُمارَس هذا العنف في خدمة الدولة وبتشجيع منها، وفي ظل غياب من يحمي هذه التجمعات وغياب خيار آخر، اضطرت 6 تجمعات فلسطينيّة، على الأقل إلى الفرار من منازلها خلال العامين الماضيين ولا تزال العشرات الأخرى معرضة لخطر التهجير الفوري”.

ولفت مركز “بتسيلم” إلى أن سياسة الطرد “الترانسفير” “تشمل مسارين: الأوّل -يتحقّق بفعل الأوامر العسكرية، المستشارين القانونيين والمحكمة العلياـ وهو قيام الدولة بطرد الفلسطينيين من أراضيهم”.

والثاني، الموازي هو “ممارسة المستوطنين العنف ضد الفلسطينيّين بينما تسمح كل أذرع الدولة بذلك وتساعد فيه، لا بل تشارك فيه فعلياً أيضًا”، وفق المركز.

وأضاف: “أعضاء الحكومة الحاليّة، الذين سبق لبعضهم أن قادوا أعمال العنف على الأرض، يشجعون هذا العنف ويعززونه”.

واعتبر “بتسيلم” أن “هذه السياسة غير قانونية وإسرائيل مسؤولة عن ارتكاب جريمة حرب”.

وقال إنه “بموجب القانون الدولي الذي على إسرائيل العمل بموجبه، بل التزمت هي بذلك بنفسها، فإنّه يُحظر -مهما كانت الظروف- طرد سكان منطقة محتلة من منازلهم”.

وأضاف: “حقيقة أن الجنود لا يأتون إلى منازلهم ويطردونهم بأيديهم لا يقلل من مسؤولية الدولة عن هذه الأفعال، ويكفي أن إسرائيل تخلق بيئة قسريّة ولا تترك لهم أيّ خيار آخر”.

وأشار إلى أن عمليات التهجير جرت خلال العامين الماضيين.

وقال “بتسيلم”: “في المنطقة الواقعة شرق وشمال- شرق رام الله (وسط الضفة الغربية) تم تهجير على الأقل أربعة تجمعات رعوية قسرا وهي: رأس التين، عين سامية، البقعة والقابون”.

وأضاف: “في منطقة جنوب تلال الخليل تم تهجير على الأقل تجمعين اثنين قسرا: التّجمع الأوّل هو خربة سيمري، والتجمع الثاني هو ودادي التحتا”.

ولم تعلق إسرائيل رسميا على التقرير حتى الساعة 09:30 ت.غ.

وكانت العديد من الدول، بينها الاتحاد الأوروبي، أدانت، خلال الأشهر الماضية، عمليات التهجير وعنف المستوطنين ودعت إلى وقفها فورا.

(الاناضول)