«بتسيلم»: القيود على حركة الفلسطينيين أداة للفصل العنصري في الضفة الغربية

لندن – «القدس العربي»: قال «مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة» (بتسيلم) إن فرض القيود على حركة الفلسطينيّين من سكّان المناطق المحتلّة هو أحد الأدوات المركزيّة التي تستخدمها إسرائيل لفرض نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) والتحكّم في السكّان الفلسطينيّين.

وذكر المركز، وهو منظمة إسرائيلية حقيقية تعنى بشؤون المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال، أنّ هذه القيود تفرض «على حركتهم في داخل المناطق المحتلّة نفسها، وعلى تنقّلهم بين قطاع غزّة والضفة الغربيّة وعلى دخولهم إلى إسرائيل ومغادرتهم إلى خارج البلاد».

وأضاف في تقرير أمس الثلاثاء، أنّ إسرائيل تفرض هذه القيود «على حركة الفلسطينيين فقط منذ عشرات السنين، بينما يتمتع المستوطنون ومواطنون آخرون – إسرائيليّون وأجانب – بحريّة التنقل».

تشديد القيود

وأشار إلى انّه «منذ السّابع من أكتوبر أمعنت إسرائيل أكثر فأكثر في تشديد هذه القيود: فقد استخدمت منظومة الحواجز القائمة من أجل إحكام المُراقبة وتشديد القيود على الحركة، كما نصبت عشرات الحواجز الجديدة، وأغلقت منافذ عشرات البلدات الفلسطينيّة إلى الشوارع الرئيسيّة والغت جميع تصاريح دخول الفلسطينيّين إلى إسرائيل، سواء لغرض العمل أو لأيّ غرض آخر».

وذكر أن هذه القيود تمسّ «بقدرة سكّان الضفة الغربيّة الفلسطينيّين على العيش بنظام حياة معقول وتشوّش جميع مجالات حياتهم، ممّا يُلحق بهم أضراراً اقتصاديّة ويمنعهم من تلقّي العلاج الطبّي ومن الوصول إلى المؤسّسات التعليميّة والحفاظ على العلاقات العائليّة والاجتماعيّة».

إضافة إلى ذلك، تابع التقرير، «تفرض هذه القيود على الفلسطينيّين العيش في قلق دائم إذ يجعل واقع انعدام اليقين الدائم من الصعب جداً عليهم تنفيذ أبسط المهمّات وتخطيط حياتهم، خصوصاً وأن الفلسطينيّ يخرج من منزله ولا يعلم هل سيصل إلى مكان عمله، وهل سيصل في الموعد إذا وصل أصلاً، وهل سيتمكّن من الوصول إلى الفحص الطبيّ في الوقت المحدد له، وهل سيستطيع إتمام الزيارة العائليّة التي خرج من أجلها. قد يتمكّن من ذلك، وقد يقف في طابور الانتظار على الحاجز ويؤخّره الجنود ويهينونه، وقد يضطرّ إلى أن يعود أدراجه، وقد يتعرّض للاعتقال».

وأدرج التقرير وصفاً وخريطة للقيود المفروضة في محافظتي نابلس ورام الله.

وقال التقرير إنّ إسرائيل أغلقت في منطقة نابلس حاجز حوارة أمام الفلسطينيّين، كما فاقمت تقييداتها في حاجزين آخرين وأتاحت الحركة جزئيًا في حاجز آخر كان مغلقا تمامًا. وفي حاجزي بيت فوريك وزعترة، «اللّذين كانت تجري فيهما سابقاً تفتيشات عشوائيّة فقط، صار الجنود يُجرون لجميع العابرين فحص بطاقة هُويّة ويفتّشون السيّارات بدقّة ويؤخّرون الناس طيلة ساعات».

أما «حاجز عورتا، الذي كان قبل الحرب مغلقاً تماماً أمام الفلسطينيّين، فتحه الجيش أمامهم، ولكن فيه أيضاً تجري تفتيشات دقيقة ممّا يُنشئ ازدحاماً في طوابير طويلة».

وذكر التقرير ان جيش الاحتلال نصب في السابع من تشرين الأول / أكتوبر ثلاثة حواجز جديدة في المنطقة هي حاجز في مفترق المربّعة، جنوب غرب مدينة نابلس، وحاجز الباذان، شمال شرق نابلس، وحاجز 17، على شارع 5715 الذي يربط قريتي عصيرة الشماليّة وزوّاتا وقرىً أخرى في مدينة نابلس.

وأضاف أنه بعد اندلاع الحرب أغلقت إسرائيل مداخل تسع بلدات فلسطينيّة في المنطقة.

رام الله: إغلاق مدخلين

وقال التقرير إنه في محافظة رام الله أغلقت إسرائيل أمام الفلسطينيّين مدخلين إلى المدينة، من أصل خمسة مداخل، كما أغلقت اثنين من الحواجز الداخليّة التسعة المنصوبة في المنطقة، ونصبت حواجز فجائيّة مؤقتة في الشوارع المؤدّية إلى عدد من قرى المحافظة، وأغلقت المخارج من عدد من القرى إلى شوارع رئيسيّة.

وتحدث التقرير عن حواجز أغقلت، وهي حاجز رنتيس المنصوب على جدار الفصل، والذي يشغّله الجيش وشركات حراسة خاصّة، وحاجز قلنديا، الذي كان قبل الحرب مفتوحاً، وحاجز بيت إيل المنصوب على المدخل الشمالي ـ الغربي لمدينة البيرة، وحاجز جبع.

وحسب «بتسيلم» نصب الاحتلال حواجز «يجري فيها تفتيش عشوائيّ على الطرق المؤدّية إلى بلدات عديدة.

كما «أغلقت إسرائيل بوّابات كانت قد نصبتها في السّنوات السّابقة على مداخل القرى التالية: النبي صالح، عابود ، دير أبو مشعل ، دير ابزيع ، المغيّر (على المدخل الشرقيّ المؤدّي إلى شارع «ألون»)، عطارة، وبوّابتين على مداخل دير نظام»، و «إضافة إلى ذلك، نصب الجيش بوّابات جديدة: اثنتان في عين يبرود، الأولى عند مدخل الممرّ التحتيّ المؤدّي إلى قرية سلواد والثانية تسدّ المنفذ إلى شارع 60. ويُغلق الجيش إحدى هاتين البوابتين بالتناوب».