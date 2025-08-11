“بتسيلم” تنشر فيديو الناشط عودة الهذالين الذي يوثَّق اغتياله على يد مستوطن

الخليل- “القدس العربي”:

نشرت منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار من المستوطن يانون ليفي على الشهيد عودة الهذالين في مسافر يطا، أواخر الشهر الماضي.

ويوثق الفيديو، الذي صوَّره عودة الهذالين بنفسه، المستوطن الإرهابي يانون ليفي وهو يصوّب سلاحه باتجاه عودة الهذالين، ثم يطلق النار عليه، وبعد ذلك مباشرة يسقط عودة أرضًا، قبل أن يُعلن عن استشهاده.

والشهيد عودة الهذالين، ناشط حقوق إنسان من قرية أم الخير جنوب جبل الخليل، قُتل في 28 تموز/ يوليو برصاص المستوطن الإرهابي يانون ليفي، واختطف جيش الاحتلال جثمانه حتى قام بتسليمه في 7 آب/ أغسطس الماضي.

In video footage obtained by B’Tselem, filmed by al-Hathaleen himself, Levi is seen shooting at him. The footage is immediately cut off as the injured al-Hathaleen collapsed. Awdah al-Hathaleen, a human rights activist and resident of the village of Umm al-Kheir in the South… pic.twitter.com/uzyArwY02a — B’Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) August 10, 2025

واحتجزت شرطة الاحتلال الإرهابي يانون ليفي، ثم أفرجت عنه في الأول من آب، بعد قبول المحكمة مزاعمه بأنه كان في وضعية دفاع عن النفس، غير أن الفيديو الذي نشرته “بتسيلم” ينفي تمامًا هذا الادعاء، ويؤكد أن ما حدث كان مشادات بين مدنيين عُزَّل والإرهابي ليفي، الذي كان الشخص الوحيد المسلح في الموقع، وهو من أطلق النار على الهذالين بشكل مباشر أثناء قيامه بتوثيق الحدث، دون أن يُشكّل أي خطر على حياته.

وبحسب قرار المحكمة، فقد كان على ليفي أن يبقى في الإقامة الجبرية داخل إسرائيل، لكن في يوم الإثنين 4 آب، تم تصويره في أراضي قرية أم الخير، برفقة مستوطن مسلح آخر.

وقالت المديرة العامة لـ”بتسيلم” يولي نوفاك: “الفلسطينيون ليست لديهم حقوق ولا أي حماية، وهم متروكون تمامًا في غزة والضفة الغربية”.

وأكدت نوفاك أن قتل عودة “مثالٌ آخر على أن العالم يقف مكتوف الأيدي بينما يقتل جنود ومواطنون إسرائيليون فلسطينيين في وضح النهار، وهم يعلمون أنهم سيتمتعون بالحصانة”.

ويسكن المستوطن ليفي في مستوطنة “ميترِيم”، وهي بؤرة استيطانية غير قانونية أنشأها يانون ليفي بنفسه في جنوب الخليل عام 2021، ويعيش فيها مع عائلته وقطيع من الماشية، ويستخدم كاميرات مراقبة وأنظمة أمنية لتأمينه الشخصي.

ويملك المستوطن المجرم شركة للهدم والإنشاءات، وفي عام 2024 فُرضت عليه الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، عقوبات على خلفية قيادته أعمالًا إرهابية ضد فلسطينيين في جنوب الخليل، بما في ذلك اعتداءات جسدية، وتدمير ممتلكات زراعية، وتهديد بالقتل. لكن، بعد وصول ترامب إلى السلطة أزالت إدارته العقوبات عن ليفي.

وأقيمت قرية أم الخير في الستينيات، قبل احتلال الضفة الغربية، على يد بدو هجّرتهم إسرائيل من منطقة النقب واشتروا الأرض من سكان يطا. في الثمانينيات، أقامت إسرائيل مستوطنة “كرمل” بجوار القرية، بل وأعلنت الأراضي المجاورة لها، والتي كانت مملوكة لسكان يطا، “أراضي دولة” من أجل ضمها إلى المستوطنة. منذ ذلك الحين، ينغص المستوطنون حياة سكان أم الخير في محاولة لترحيلهم عن أراضيهم، وخلال السنوات الأخيرة أقيمت بجوار القرية بؤر استيطانية أدت إلى تصعيد أعمال مضايقة سكان القرية والتنكيل بهم.