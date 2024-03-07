بتطاوله على أعضائها.. نتنياهو: منذ متى تقام لجنة ضد اليمين السياسي؟

فقد بنيامين نتنياهو ما تبقى لديه من خجل، لا له لا دين ولا ديان. فالرجل الذي صنع حياة مهنية من إلقاء المسؤولية على أحد ما آخر بالوزن الثقيل، يحاول الآن اللغط على لجنة التحقيق. وذلك رغم أن لجنة التحقيق قدمت له تنزيلات عظمى بصفته شهيراً، واستخدمت كلمات رقيقة ولم تأمر باستنتاجات شخصية ضده.

ومع ذلك، من طبع العقرب اللدغ. وهاكم مقطعاً من رد فعله: “يؤسفنا أنه لأول مرة في تاريخ الدولة، أقامت الحكومة برئاسة بينيت ولبيد لجنة تحقيق ضد سابقتها في اليمين السياسي، وعضو مركزي في هذه اللجنة هو مقرب من لبيد، شلومو يناي، الذي تلقى منه عرضاً لمكان في قائمة “يوجد مستقبل” للكنيست. هذا استفزاز سياسي واضح تماماً. المحاولة التهكمية والمقصودة من لبيد لجعل كارثة ميرون أداة مناكفة سياسية – لن تنجح.

انتبهوا إلى الاصطلاح: “حكومة بينيت ولبيد أقامت لجنة تحقيق ضد سابقتها”. هل هذا الرجل حقيقي؟ لجنة التحقيق أقيمت ضد حكومته، أتفهمون؟ بعد ذلك، لماذا تدهشون من أنه مقتنع بأنه هو الضحية الحقيقية لمذبحة 7 أكتوبر. لا، يا سيد نتنياهو، لجنة التحقيق لم تقم “ضدك”.

بل أقيمت لأن كارثة جسيمة، غير مسبوقة، وقعت هنا، الكارثة المدنية الأكثر جسامة في تاريخ الدولة. وقد كانت نتيجة إهمال واسع النطاق، عفن متواصل، فساد سلطوي لا يطاق. أنت، الذي لم تقم قط لجنة تحقيق رسمية، كي لا تضطر أن تكون مسؤولاً عن شيء، تتجرأ على الشكوى؟ وكعادتك، تنزل باللغط حتى على جنرال في الجيش الإسرائيلي.

الجنرال شلومو شناي من البارزين والمؤهلين بين جنرالات الجيش الإسرائيلي على أجيالهم، ونجح أيضاً في القطاع الخاص (مدير عام “تيفع”). بالمناسبة، هو أيضاً صهر اللواء يعقوب عميدرور، المقرب من نتنياهو. وقف على رأس اللجنة رئيسة العليا الراحلة مريم ناؤور. مع وفاتها، استبدلت برئيسة المركزية السابقة القاضية دبوا بارلينر. وثمة ممثل آخر هو مردخاي كارلتس، رجل الوسط الديني. والآن، يوصمون. “لجنة سياسية”.

إن عدم إقامة حكومة نتنياهو نفسها لجنة تحقيق رسمية على هذه الكارثة، التي وقعت في ورديتها، مخيف بحد ذاته. وهو الآن يتطاول باللغط على أولئك الذين أقاموها بالفعل. وكأنه لا تلقى أمامنا جثامين 45 إسرائيلياً بريئاً. هذا الرجل عديم الخجل.

بن كسبيت

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