بتغذية الأجهزة الأمنية: مواجهات بين مجموعات الأمن العسكري والمخابرات الجوية في درعا

دمشق – «القدس العربي»: لم تنعم محافظة درعا جنوب سوريا، بالأمن أو الاستقرار، رغم مرور أكثر من ست سنوات على استعادة النظام السيطرة عليها، كما لم تسهم اتفاقات التسوية التي أبرمها مع بقايا فصائل المعارضة التي غيّرت ملاكها إلى أفرع المخابرات وأجهزة الأمن، إلا في ترسيخ حالة الفلتان الأمني في المنطقة.

ورغم استمرار الحوادث الأمنية المتمثلة في الاغتيالات والعمليات العسكرية، والتي لم تتوقف منذ سيطرة النظام على محافظة درعا في عام 2018، إلا أن اللافت مؤخرا هو تحول منحى تلك الحوادث من الاغتيالات والإعدامات، إلى شكل جديد تمثل في مواجهات بينية، بين المجموعات المحلية المسلحة التي تتبع لإدارة النظام الأمنية والعسكرية.

وتنشط المجموعات المرتبطة بالأجهزة الأمنية “والتي كانت سابقا فصائل معارضة اضطرت إلى إجراء مصالحة أو تسوية مع النظام، على أنها حالة شكلية للتكيُّف مع الواقع وتطوراته، وليست حالة من تغيير العقيدة والهوية السياسية” في مدن وبلدات هذه المحافظة، لتنفذ عمليات اغتيال لصالح الأجهزة التابعة لها.

وفي أحدث التطورات، قال المتحدث باسم شبكة “تجمع أحرار حوران” وهي مؤسسة إعلامية توثق وتنقل أخبار المنطقة الجنوبية من سوريا، أيمن أبو نقطة لـ “القدس العربي” إن قوات تابعة للواء الثامن تمكنت أمس من السيطرة على بلدة المسيفرة بعد اشتباكات دارت مع مجموعة محلية تتبع للمخابرات الجوية في البلدة أسفرت عن طردها نحو بلدة أم ولد.

وأوضح المتحدث أن المقاتلين من الطرفين هم من أبناء المنطقة، حيث تغذي كلا من المخابرات الجوية والأمن العسكري هذه المجموعات، لتأجيج الخلافات العشائرية “لطالما كانوا جميعا من فصائل المعارضة التي خضعت للتسوية ومنهم من عاد من إدلب ومنطقة الشمال السوري إلى درعا، وتطوع ضمن مجموعات تتبع لأفرع الأمن والمخابرات” مضيفاً: “القاتل والمقتول من أبناء درعا والنظام هدفه إشغال المقاتلين وحملة السلاح ببعضهم”.

وقال إن “اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دارت رحاها في بلدة المسيفرة بعد قيام مجموعة محلية تتبع للمخابرات الجوية يتزعمها محمد عماد الكردي، بمحاولة اغتيال قادة وعناصر من اللواء الثامن – من أبناء المنطقة – من بلدة النعيمة كانوا في طريق عودتهم من بصري الشام.”

وتابع: “اندلعت اشتباكات بين الطرفين ليدخل على الخط مجموعات تابعة للواء الثامن من المدن والبلدات المحيطة بالمسيفرة، حيث وصل رتلاً من مدينة بصرى الشام يتألف من عشرات العناصر والمضادات الأرضية التي دخلت على خط الاشتباكات مع مجموعة الكردي”، وأسفرت الاشتباكات عن تسجيل 3 جرحى بينهم حالة خطرة في صفوف اللواء الثامن، وجرحى آخرين من مجموعة الكردي، جراء الاشتباكات التي استمرت لنحو ساعة ونصف في بلدة المسيفرة، انتهت بهروب مجموعة الكردي إلى بلدة أم ولد، معقل مجموعة “محمد علي الرفاعي” المعروف محلياً بـ أبو علي اللحام، والتي تربطها علاقة وثيقة بمجموعة الكردي.

أعمال الاغتيال والخطف

وسبق أن كشف “تجمع أحرار حوران” عن تورط مجموعتي اللحام والكردي بتنفيذ عشرات عمليات الاغتيال والخطف لصالح أجهزة النظام الأمنية، خاصة لصالح المخابرات الجوية التي تدعم المجوعتين بالأسلحة والبطاقات الأمنية وتؤمن التنقل والحماية لعناصرها في المنطقة.

وحاولت مجموعة الكردي مؤخراً خلق فتنة عشائرية بين أهالي درعا وأهالي اللجاة من خلال قيامها بخطف شاب من أبناء منطقة اللجاة وتسليمه للمخابرات الجوية، لتحصل عمليات خطف مضادة، انتهت بعد تدخل وجهاء من الريف الشرقي وآخرين من اللجاة أسهمت إلى حل الخلاف، لاسيما تدخل اللواء الثامن على الخط وإعطاءه وعوداً بالسعي للإفراج عن الشاب المحتجز لدى الجوية، وهو ماتم فعلاً.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن تعزيزات عسكرية تابعة للواء الثامن وصلت، أمس، إلى محيط بلدة أم ولد في ريف درعا الشرقي، لشن هجوم على البلدة، تزامنا مع مطالبات الأهالي للقضاء على مجموعة محمد الرفاعي المعروف باسم أبو علي اللحام، التي تتهم بالقيام بأعمال اغتيالات واختطاف في ريف درعا، لصالح قوات النظام.

ولقراءة ما يجري في درعا قال الناشط الحقوقي المحامي عبد الناصر حوشان لـ “القدس العربي” إن النظام نجح في زرع الفتنة بين أبناء درعا.

وأضاف حوشان: “وصل النظام السوري لهدفه في زرع الفتنة وخصوصا بعد التسويات وتشكيل الفيلق الثامن وإلحاق المجموعات المسلحة التي قامت بالتسوية بالفروع الأمنية، كما دفع النظام بهؤلاء ليكونوا تجار ومروجي ما ينتجه من مخدرات بالإضافة إلى القيام بعمليات الاغتيال والقتل والاغتصاب مما خلق بيئة إجرامية أثرت على استقرار المنطقة.”

وأشار المحامي إلى انتشار ظاهرة الثأر والانتقام في المنطقة “إذ لا يمر يوم إلا وهناك عملية اغتيال أو تفجير أو اشتباكات”.

أما المستفيد الوحيد برأيه هو “النظام السوري وعصاباته من التفرقة بين أبناء درعا وبالتالي ضمان عدم وحدة صفوفهم في مواجهته وإشغالهم بهذه المشاكل”.

وبحسب تقارير ودراسات فقد “غيّرت المجموعات السابقة من المعارضة التي خضعت للتسويات، لعملية تحول في دوافعها (سياسية أو اقتصادية) وأهداف استخدام القوة (صفرية أو متغيرة). فقد تخلَّت العديد من المجموعات المسلحة التي سبق وحاربت بشدة ضد النظام السوري عن طموحاتها السياسية لصالح مكاسب أخرى”.

مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، ذكر في دراسة سابقة له أن النظام السوري اعتمد نهجاً أمنياً انتقامياً في درعا تجاه المعارضين السابقين من المدنيين والعسكريين سواء أولئك الذين انضموا للتسويات الأخيرة أم لا، مستخدماً كلاً من عمليات الاعتقال والاغتيال كأدوات تنفيذية لهذا النهج، وذلك لغياب قدرته على القيام بحملات عسكرية واسعة لأسباب تتعلق بالقدرات العسكرية والموقف الروسي والأردني الرافض لهذا النوع من التصعيد. لينعكس ذلك على أرض الواقع باستمرار الفوضى الأمنية، وانتشار النعرات الانتقامية التي طالت مختلف الأطراف بما فيها عناصر النظام من العسكريين والمدنيين.

وأضافت الدراسة: “في ظل تزاحم الفواعل وغياب الهيمنة المطلقة في المحافظة، يسعى النظام لزيادة نفوذه عن طريق جهاز المخابرات العسكرية، المسؤول الأبرز عن عمليات الاعتقال في المحافظة، حيث يتزايد نفوذه على حساب بقية الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للنظام، مستفيداً من بنيته المتماسكة وقدرته على المناورة ضمن إطار التسويات مع المجموعات المحلية.”

رعاية أنشطة الجريمة

ومع ذلك، لم يرق هذا التمدد لدرجة الهيمنة أو فرض “سيادة الدولة” حتى الآن، نظراً لكون المنطقة الجنوبية السورية بشكل عام ودرعا بشكل خاص ساحة نفوذ وتنافس إقليمية لكل من: روسيا وإيران والأردن وإسرائيل من جهة، واستفادة المجموعات المحلية من هذه الخارطة ومقاومتها لهذا التمدد من جهة أخرى. لتلقي جملة هذه العوامل بظلالها على طبيعة توازن القوى ومساحات فعل النظام الكلية، ما دفعه للجوء لاستراتيجية التقدم البطيء التدريجي ضمن خارطة النفوذ والقوى المعقدة.

بالمقابل، تلعب الأجهزة الأمنية والعسكرية دوراً مهدداً للأمن المحلي والإقليمي عبر انخراطها المباشر وغير المباشر في تنفيذ أنشطة العنف بدوافع سياسية كالاعتقالات والاغتيالات من جهة، ورعايتها لأنشطة الجريمة المنظمة كشبكات تهريب المخدرات من جهة أخرى، ناهيك عن الهوة الموجودة بين هذه الأجهزة والمجتمع المحلي نتيجة الصراع الدموي.

ومنذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان 66 حادثة فلتان أمني في درعا، تسببت بمقتل 79 شخصا، بينهم 17 من المدنيين بينهم سيدتين و4 أطفال، و30 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها، و4 من المتهمين بترويج المخدرات، و2 من اللواء الثامن الموالي لروسيا، 12 من “تنظيم الدولة” بينهم قيادي، و12 من الفصائل المحلية المسلحة، وضابط سابق برتبة عقيد منشق عن قوات النظام.