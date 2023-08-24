بتكليف من تبون.. مسؤول جزائري يبحث إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر

الجزائر: يشرع مسؤول في وزارة الخارجية الجزائرية بداية من اليوم الخميس، في زيارة إلى النيجر، بتكليف من رئيس البلاد عبد المجيد تبون، حيث من المقرر أن يلتقي مسؤولين كبارا في هذا البلد الذي يواجه شبح التدخل العسكري لإنهاء الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم، إن زيارة الأمين العام للوزارة لوناس مقرمان إلى النيجر، تأتي في إطار المساعي الحثيثة والمتواصلة للجزائر قصد الإسهام في إيجاد حل سياسي للأزمة في هذا البلد الجار، ويجنبه وكذلك المنطقة بأكملها المزيد من المخاطر.

وأشارت إلى أنه سيكون لمقرمان، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين والشخصيات في جمهورية النيجر.

وتتزامن هذه الزيارة مع الجولة الأفريقية التي بدأها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أمس الأربعاء، بزيارة نيجيريا، وتشمل بنين وغانا، وتندرج ضمن مساعي إيجاد حل سياسي للأزمة في النيجر.

(د ب أ)