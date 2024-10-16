بحث جديد يكشف: فرش الأسنان ملاذ لفيروسات ليست خطيرة على الإنسان

واشنطن: هل تصدق أن أكثر من 600 فيروس مختلف الأنواع يحوم حولك أثناء روتينك اليومي؟ هذا ما كشفته دراسة جديدة نشرتها دورية Frontiers in Microbiomes التي تركز على دراسة الميكروبيومات وتأثيرها على العالم من حولنا.

وذكرت الدراسة أن فرش الأسنان ومقبض الدش يعجان بهذه الفيروسات. وقالت إيريكا هارتمان المسؤولة عن الدراسة والتي تنتمي إلى جامعة نورثويسترن في ولاية إلينوي الأمريكية إن “عدد الفيروسات التي عثرنا عليها كبير للغاية”.

وأضافت: “لقد عثرنا على كثير من الفيروسات لا نعرف سوى القليل عنها وفيروسات أخرى كثيرة لم نشاهدها من قبل”.

وقالت إن الباحثين اكتشفوا أن هناك اختلافا في العينات التي أخذوها من فرش الأسنان ومقابض الدش. فكل فرشة أسنان وكل مقبض دش جزيرة صغيرة مستقلة.

وتقول هارتمان إن “الخبر الجيد هو أن تلك الفيروسات ليست خطيرة بالنسبة للإنسان لكنها تهاجم وتضاعف البكتيريا الداخلية”. ويعتقد الباحثون أن أنواع الفيروسات التي تم اكتشافها حديثا يمكن أن تكون كنزا للمساعدة في الأبحاث التي تجرى لمعالجة العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية.

(د ب ا)