بحجة احتفالات “العرش”.. إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين

رام الله: أغلقت سلطات الاحتلال، الإثنين، المسجدَ الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة “عيد العرش” اليهودي.

وقال غسان الرجبي، مدير دائرة أوقاف الخليل إن “سلطات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي يومي الإثنين والثلاثاء، بحجة الاحتفال بعيد العرش”.

وأضاف بأن “الاحتلال وعقب إغلاق المسجد الإبراهيمي يقوم بإزالة السجاد، وفتح كل أقسام الحرم أمام المستوطنين، ويتم عمل حفلات صاخبة وصلوات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي”.

وندد الرجبي بالإجراءات الإسرائيلية، قائلا: “المسجد الإبراهيمي وقف إسلامي خالص ولا حق لليهود فيه”.



وتغلق السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين عشرة أيام في السنة، تتوافق مع الأعياد اليهودية. كما يفرض الجيش الإسرائيلي، خلال الأعياد اليهودية، إغلاقا تاما على الضفة الغربية ( يشمل الحواجز والمعابر).

ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

(الأناضول)