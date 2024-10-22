سياسة | عربي | فلسطين

بحجة احتفالات “العرش”.. إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين

22 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
2

رام الله: أغلقت سلطات الاحتلال، الإثنين، المسجدَ الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بمناسبة “عيد العرش” اليهودي.
وقال غسان الرجبي، مدير دائرة أوقاف الخليل إن “سلطات الاحتلال أغلقت المسجد الإبراهيمي يومي الإثنين والثلاثاء، بحجة الاحتفال بعيد العرش”.
وأضاف بأن “الاحتلال وعقب إغلاق المسجد الإبراهيمي يقوم بإزالة السجاد، وفتح كل أقسام الحرم أمام المستوطنين، ويتم عمل حفلات صاخبة وصلوات تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي”.
وندد الرجبي بالإجراءات الإسرائيلية، قائلا: “المسجد الإبراهيمي وقف إسلامي خالص ولا حق لليهود فيه”.


وتغلق السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين عشرة أيام في السنة، تتوافق مع الأعياد اليهودية. كما يفرض الجيش الإسرائيلي، خلال الأعياد اليهودية، إغلاقا تاما على الضفة الغربية ( يشمل الحواجز والمعابر).
ويقع المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية، ويسكن بها نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 جندي إسرائيلي.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 8:12 ص

    اللهم زلزل عروش عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم عصابة الشرذمة الصهيونية النازية الفاشية المدعومة بالسلاح القذر والمال الفاسد هذي عقود وعقود وعقود ✌️🇵🇸🇱🇧🇮🇷☹️☝️🔥🐒🚀🔥

    رد
  2. يقول abuelabed.:
    أكتوبر 22, 2024 الساعة 11:25 ص

    اليوم المسجد الابراهيمي و غدا المسجد الالقصى و بمساعدة ثلة من القادة

    رد

أخبار ذات صلة

حماس: اقتحام بن غفير للحرم الإبراهيمي والمستوطنين للأقصى انتهاك صار
16 - أبريل - 2025
مدير أوقاف الخليل لـ”القدس العربي”: نتوقع تصعيدا بسبب المساعي الإسرائيلية للسيطرة على كامل “الحرم الإبراهيمي”
14 - أبريل - 2025
الأوقاف الفلسطينية ترفض مطالب إسرائيل بسقف صحن المسجد الإبراهيمي
11 - مارس - 2025
إسرائيل ترفض فتح الحرم الإبراهيمي بالكامل أمام الفلسطينيين في رمضان
7 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية