بحماية شرطة الاحتلال.. أكثر من 100 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى

القدس المحتلة: اقتحم أكثر من 100 مستوطن يهودي، الأحد، باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بحماية الشرطة الإسرائيلية، تزامنا مع عيد “البوريم” الذي يحتفل به اليهود يومي 24 و25 مارس/آذار.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان إن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى صباح الأحد من جهة باب المغاربة.

وأوضحت أن أعدادا كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قامت بتأمين عملية اقتحام المستوطنين للأقصى الذين نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتنكر عدد من المستوطنين لدى اقتحامهم للمسجد في زي “كهنة المعبد”، تكريسا للحضور الديني اليهودي المتطرف في الأقصى، بحسب المصدر ذاته.

جاء ذلك مع دعوات أطلقتها جماعات الهيكل المتطرفة للمستوطنين باقتحام المسجد تزامنا مع عيد “البوريم” أو “المساخر”.

والخميس، اقتحم ما يزيد عن 200 مستوطن المسجد الأقصى، لإحياء يوم صيام “إيستر” والذي يسبق اليومين الاحتفاليين.

في المقابل، يشهد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الجاري تقييدا كبيرا على دخول المصلين المسلمين، ومنعا شبه تام لدخول فلسطينيي الضفة الغربية.

يأتي هذا الاقتحام، بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.

(الأناضول)