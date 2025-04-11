بدء إجراءات رفع الحصانة عن برلمانية معارضة يشعل جدلاً سياسياً وقانونياً

نواكشوط –«القدس العربي»: في خطوة جديدة تعيد طرح علاقة التجاذب والتضاد بين حرية التعبير وقانون الرموز الحامي للأعراض، بدأت السلطات القضائية الموريتانية إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن البرلمانية المعارضة مريم بنت الشيخ، على خلفية تصريحات نُسبت إليها منشورة على الفيسبوك وصفت بأنها «إهانة» للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومسؤولين في الدولة.

ووفق مصادر مطلعة، فمن المتوقع أن يحيل وزير العدل محمد محمود بن بيه إلى الجمعية الوطنية طلبًا لرفع الحصانة، تمهيدًا لمقاضاة البرلمانية بنت الشيخ، بعد تداول فيديو لها خلال وقفة احتجاجية وصفت فيه الرئيس ومسؤولين كبار بأنهم «صراصير».

وجاء التحرك القضائي ضد البرلمانية بنت الشيخ، بعد يوم واحد من سجن الناشط السياسي محمد ميصاره صمب، عضو حركة «إيرا» الحقوقية المعارضة، بتهمة مماثلة تتعلق بـ «الإساءة لرئيس الجمهورية».

وأحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية الناشط السياسي وعضو حركة «إيرا» الحقوقية محمد ميصاره صمب، إلى السجن بتهمة «إهانة وسب رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني».

وقد وُجهت للناشط الحقوقي تهمة «إنشاء وتسجيل محتوى بالصوت والصورة يتضمن تلك الإهانة، ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي»، وذلك في إشارة إلى فيديو متداول يظهر فيه ميصاره وهو يصف الرئيس ووزيري الداخلية والعدل بأنهم «صراصير»، مردفًا أن النظام بكامله كذلك.

موريتانيا بين حرية التعبير وقانون الرموز

وأحيل الناشط السياسي، المولود عام 1984 في مقاطعة تيارت، مباشرة إلى السجن دون المرور بقاضي التحقيق، وذلك بعد مثوله أمام النيابة العامة، حيث تم تكييف قضيته ضمن حالة التلبس، ما أتاح تسريع إجراءات الإيداع.

وجاءت الإحالة استنادًا إلى المادتين 1 و3 من قانون الرموز الوطنية، الذي يعتبر الإساءة لرئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة العليا جريمة يعاقب عليها القانون.

واعتبر المعارضون والحقوقيون «أن هذه الإجراءات اتجاه حكومي متصاعد نحو تضييق مساحة النقد السياسي الحاد، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي».

وفي أول تعليق رسمي على هذا المسار، قال الناطق باسم الحكومة، وزير الثقافة محمد الحسين ولد أمدو، «إن الحديث عن رفع الحصانة يجب أن يُفهم ضمن سياق احترام القانون والحريات معًا».

وأضاف في رده على سؤال للصحافة: «نحن بلد مفتوح وضامن للحريات؛ ونحن في صدارة الدول العربية والإفريقية في حرية الصحافة، ولدينا نظام سياسي يتميز بالانفتاح والدعوة إلى الحوار الشامل».

وقال: «لكن لا بد أن نتذكر أن حرية التعبير لا تعني القذف والسب ونشر الكراهية، وهذه مسؤولية جماعية تشمل الإعلاميين والسياسيين».

وأكد الوزير «أن القضاء هو الفيصل في أي نزاع، سواء بين مواطنين أو إذا تعلّق الأمر بشخص يتمتع بحصانة برلمانية، فهناك إجراءات قانونية واضحة يجب اتباعها».

ويثير هذا المسار القضائي تساؤلات متجددة حول قانون الرموز الوطني، الذي يجرم الإساءة إلى المؤسسات والشخصيات السيادية، ويمنح النيابة العامة صلاحيات واسعة لملاحقة الأفراد، في وقت يرى فيه المنتقدون أن مفاهيم الإهانة أو الإساءة غير محددة بدقة، ما قد يفتح الباب أمام الاستغلال السياسي للقانون.

وقد سبق أن واجه النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل قبل أشهر، مسطرة مماثلة أدت إلى رفع الحصانة عنه وسجنه بعد تصريحات داخل قبة البرلمان، وهو ما أطلق حينها موجة استنكار واتهامات للحكومة بـ تسييس القضاء» و»محاولة إسكات النواب المزعجين».

ومع أن الناطق باسم الحكومة «أكد أن الشكوى حق مشروع، وأن حرية التعبير لا تُلغي حق الآخرين في اللجوء إلى القضاء»، فقد بقي الشارع السياسي والإعلامي الموريتاني منقسمًا؛ بين من يرى في هذه الخطوات محاولة لفرض «هيبة الدولة»، ومن يعتبرها ضربًا من تقييد الديمقراطية وتقليص الفضاء السياسي الحر.

وفي حال رفع الحصانة عن البرلمانية بنت الشيخ، فسيكون البرلمان الموريتاني قد شهد ثلاث حالات لرفع الحصانة، أولاها عن بيرام الداه، والثانية عن محمد بوي الشيخ محمد فاضل، والثالثة هي المنتظرة عن مريم بنت الشيخ.

وتجري الحالة المنتظرة في ظرف سياسي حساس، ما يدفع مراقبين إلى التحذير من أن هذا التحرك قد يترك أثرًا سلبيًا على صورة البرلمان كمؤسسة تمثيلية وحامية للتعددية.

ولعل أهم ما تؤكده هذه التطورات هو أن موريتانيا تقف على مفترق طرق بين تعزيز الانفتاح السياسي وتوسيع أدوات الرقابة الرسمية على الخطاب العام، في ظل تصاعد دور وسائل التواصل الاجتماعي وتحولها إلى ساحة مركزية للمواجهة بين السلطة والمعارضة.