جولة ثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في روما

روما: بدأت الجولة الثانية من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة السبت حوالى الساعة 09,30 ت غ في روما برعاية عمانية، بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والموفد الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عُمان يوم 12 نيسان/أبريل.

وقال البيت الأبيض يوم السبت الماضي إن ويتكوف التقى بعراقجي وأجرى معه محادثات “إيجابية وبناءة للغاية”.

وأضاف البيت الأبيض في بيان “أكد المبعوث الخاص ويتكوف لعراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن”.

وتابع البيان “هذه القضايا معقدة للغاية. التواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الخاص ويتكوف اليوم هو خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين”.

(وكالات)